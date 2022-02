La cachetada con guante blanco de Jacky Bracamontes a Elizabeth Gutiérrez, pareja de William Levy

La actriz estadounidense Elizabeth Gutiérrez arremetió en contra de Jacky Bracamontes, conductora de televisión y actriz mexicana, por el romance que tuvo hace varios años con el actor cubano William Levy, su actual pareja sentimental y padre de sus dos hijos Christopher Alexander y Kailey Alexandra. Ante esto, la ex reina de belleza y participante de Miss Universo, le ha dado una "cachetada con guante blanco".

Pero primero, te damos un poco de contexto. Hace unos años Jacqueline Bracamontes lanzó su libro "La pasarela de mi vida: ¡Para atrás, ni para tomar vuelo!", donde entre varios temas, habló sobre la relación amorosa que tuvo con el galán de telenovelas William Levy, con quien protagonizó el melodrama "Sortilegio" en Televisa.

Según Jacky, cuando estuvo saliendo con el cubano, creía que era un hombre soltero, sin embargo, William Levy se había reconciliado con la también modelo Elizabeth Gutiérrez, además de que estaban esperando a su segundo hijo.

De acuerdo con Elizabeth, la mexicana habría dicho en su libro, que ella se embarazó a propósito para retener a su lado a William Levy.

Recientemente, en el podcast "En defensa propia", Elizabeth Gutiérrez dijo al respecto: "nunca he hablado de esto porque nunca me ha interesado, la verdad y escojo qué contestar. Para mí es una falta de respeto a ambas familias, porque para qué contar algo así". Asimismo, arremetió en contra de Jacky:

Yo no tengo la necesidad de amarrar a ningún hombre, yo solo tengo dos hijos y si te preguntas por esa persona, no sé cuántos, pero definitivamente más de dos, entonces pregúntenle a ella quién necesita amarrar a quién.

La madre de los hijos de William Levy, hizo referencia a las cinco hijas que Jacky Bracamontes tiene, fruto de su matrimonio con Martín Fuentes, reconocido piloto de carreras, originario de la Ciudad de México.

Elizabeth insinuó que quien si retuvo a un hombre con varios hijos, fue la ex conductora de "La Voz México". Agregó que admiraba a Jacqueline y pensaba que era "una persona admirable, buena mujer, desafortunadamente me tocó conocer otro lado de ella, nadie me lo contó, yo lo viví, entonces después escribe un libro y quiere verse como una víctima cuando no lo es. Poner esa parte de que me embaracé, se me hace un poquito de mal gusto, pero bueno, no pasa nada, le deseo toda la felicidad del mundo".

Luego de sus declaraciones, Jacky Bracamontes le respondió a través de las stories de su cuenta en Instagram, dejando muy en claro que ella nació para ser madre y que no tuvo cinco hijas (Jacky, Carolina, Renata, Paula y Emilia) para retener a un hombre.

Recompartió en sus stories una publicación hecha por una cuenta de fans; se trata de una vieja entrevista para el programa "Hoy", donde expresaba que "nació para ser madre" y que "Dios le daría ese privilegio". En el video se muestran imágenes de la actriz y sus cinco hijas.

Esto ha sido tomado por sus miles de seguidores como una indirecta muy directa, dedicada a Elizabeth Gutiérrez, quien se encuentra envuelta en rumores por una supuesta separación de William Levy.