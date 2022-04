La cachetada que Dolores del Río le dio a Columba Domínguez con una argolla

Muchas historias son las que han surgido sobre la Época de Oro del cine mexicano, una de ellas es la anécdota que cuenta Columba Domínguez sobre Dolores del Río, quien en una escena le dio una fuerte cachetada marcándole el anillo que portaba en la cara, incluso la mandó hasta el piso de lo fuerte que le pegó.

Fue en la película La Malquerida, donde Dolores del Río y Columba Domínguez eran las protagonistas, donde en una escena ambas mujeres se disputaban el amor Pedro Armendáriz en la trama, por lo que en una discusión la primera le dio una fuerte cachetada a su compañera, pero lejos de enojarse lo tomó de la mejor manera, aunque a los minutos se le hizo un morete.

Por la argolla de la boda de Dolores del Río, la argolla de matrimonio de su mamá, que eran unas argollas antiguas, así las hacían yo creo, las mandaban hacer gordas y entonces claro al darme el golpe me quede con la argolla el huesito aquí de mi barba se me inflamó y se me puso morado", dijo Columba Domínguez.

Por si fuera poco la primera actriz reveló que su compañera al darle la cachetada de inmediato le pidió disculpas, pues para ella Dolores era una mujer muy profesional, disciplinada, que no se metía en escándalos, apreció que le mantuvo en todo momento.

Además, reveló que faltó dos días a las grabaciones de la película, esto para que su golpe se desinflamara, ya que se le hizo una buena marca, la cual desapareció al poco tiempo, para después reincorporarse a las grabaciones.

"Qué hermosas Columba Domínguez y Dolores del Río. Bellezas naturales, bellezas de origen. Nada que ver con las actrices de ahora, la mayoría prefabricadas, cirujiadas de la cabeza a los pies", "Talvez eran celos de dolores hacia Columba, en unas crónicas del cine mexicano vi que hubo un hombre que sustituyo a dolores por Columba por ser más joven y bonita", escriben las redes tras ver la anécdota de la famosa.

Cabe mencionar que la película se hizo remake en telenovela varios años después con la participación de Ariadne Díaz y Victoria Ruffo.

