La cachetada que Maribel Guardia dio a una actriz por celos

Tremenda cachetada le dio Maribel Guardia a la actriz Arleth Terán cuando la primera se enteró que su pareja en ese entonces Joan Sebastian comenzó a cortejar a la mujer quien era más joven que la costarricense.

Y es que la misma Arleth dijo para un programa de espectáculos que mientras grababa unas escenas con la también cantante se rumoró que está le propinó una fuerte cachetada que pedía el guion, por lo que aprovechó para dársela con ganas, ya que en ese momento la relación de Maribel y el poeta del pueblo era muy cuestionada debido a lo coqueto que era el artista con las actrices más bellas de la farándula, por lo que ella dijo que pasó.

Hay novelas en las que me dieron varias cachetadas reales o sea no es la única, pero fijate no sé con que pretexto o con que clase de morbo estén tratando esta situación o esta escena o que sé yo, dijo Arleth.

Por si fuera poco muchos no se quedaron con las ganas y también le preguntaron a Maribel si fue verdad lo de la cachetada por lo que la actriz dio su versión de los hechos de manera muy segura.

Mira yo no le echó la culpa a Arleth o sea el que me quería era él, no ella, entonces realmente al que le reclame fue a él no a ella y tampoco le reclame lo deje, dijo Maribel para Ventaneando.