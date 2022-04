La canallada de Telehit a Memo del Bosque: mientras luchaba contra el cáncer, lo sacaron del canal

Por más de 20 años, el productor de televisión Memo del Bosque laboró en Telehit, un canal de televisión por suscripción latinoamericano, de origen mexicano, enfocado en el mundo de la música; es propiedad de TelevisaUnivision y operado por Televisa Networks. Durante este tiempo, estuvo a cargo de la producción y dirección de los contenidos de dicho canal, así como de los diversos eventos como los Premios Telehit o el Vive Latino.

Hace dos años, Memo del Bosque se enteró de que ya formaba parte de Telehit, decisión que fue tomada por un alto ejecutivo, mientras él se encontraba en el hospital luchando por su vida. Recordemos que el productor, fue diagnosticado con Linfoma de Hodgkin, un cáncer del tejido linfático que se origina porque las células cancerosas comienzan a crecer sin control.

En una entrevista con el periodista de espectáculos Edén Dorantes, contó como de la noche a la mañana, quedó fuera del canal donde laboró gran parte de su vida. "Yo ya no estoy en Telehit hace dos años, curiosamente estaba en el hospital, muy grave, después me levanté y me enteré de que ya no tenía Telehit".

El esposo de la actriz y modelo costarricense Vica Andrade, manifestó que esto fue una falta de respeto a su trayectoria, "simplemente un ejecutivo tomó esa decisión de que, 'ya no está Memo y ahora, alguien más lo hace'".

Esta situación lo comentó con los ejecutivos de Televisa, "tampoco hice un gran escándalo de eso", sin embargo, si les hizo saber que por la trayectoria, por respeto al canal y todo lo que había hecho, hubieran esperado a que muriera o saliera del hospital tras su batalla contra el cáncer.

Se hubieran esperado a que, o me muriera, o me levantara de la cama y me preguntaran si podía o no hacerlo, y eso fue lo que pasó.

En Televisa, Guillermo del Bosque ha producido exitosos programas como "Nosotros los guapos", "100 mexicanos dijieron", "¡Noche de estrellas!", "Las pellizcadas de Márgara" y muchos más. Entre sus proyectos más recientes está la segunda temporada de "Perdiendo el juicio".

"Cuando trabajas y das resultados, pues mira, estamos entretenidos con la comedia y estoy trabajando sobre proyectos de películas y series, para más adelante también hacer algo", compartió el productor de televisión, ex pareja de la conductora de televisión Mónica Noguera.