La canción de Max en Stranger Things 4 y su historia

La cuarta temporada de la serie de Netflix “Stranger Things” no solo trajo la posibilidad de conocer más sobre el origen de los poderes de Once, interpretada por Millie Bobby Brown, sino que también provocó un fenómeno musical luego de que los fans escucharon la canción favorita de Maxine Mayfield.

Y es que en la cuarta temporada, Max Mayfield (Sadie Sink) es asechada por Vecna, quien amenaza con quitarle la vida, pero, entre las indagatorias, Nancy Wheeler (Natalia Dyer) y Robie Buckley (Maya Hawke) descubren que la música es la clave para salvarla de las garras del temible villano.

Entonces, cuando la hermanastra de Billy está a punto de ser atacada, Lucas Sinclair (Caleb McLaughlin) busca entre los casetes la canción favorita de Max y es cuando podemos escuchar “Running up that hill” de Kate Bush, una canción que fue lanzada al mercado el 5 de agosto de 1985.

La historia de Running up that hill

Catherine Bush o Kate Bush, como es conocida la cantautora británica, debutó en el mundo musical en 1978 con su sencillo “Wuthering Heights”, el cual estuvo cuatro semanas en el primer lugar de la lista Billboard, con ello logró convertirse en la primera mujer británica en encabezar el conteo musical.

Sin embargo, el cuarto disco de Kate “The Dreaming” (1982) no alcanzó los niveles de venta que se esperaban y eso hizo peligrar la carrera de la cantante, así que en 1985 cuando regresó con su quinto disco, “Hounds Of Love”, su disquera tuvo mayores precauciones con el sencillo insignia.

Y es que, “Running up that hill” inicialmente se llamaba “Deal with God”, pero la disquera EMI Record, le pidió a Kate que cambiara el nombre porque consideraron que por incluir la palabra “Dios” en el nombre, se pudieran generar problemas con las estaciones de radio, así que, aunque al principio Bush no quería, terminó accediendo.

Después del lanzamiento, MTV se negó a trasmitir el videoclip de Running Up That Hill porque Kate Bush no canta en él y según el canal musical, eso iba en contra de las tendencias de la época, así que solo pasaron una presentación que la cantante hizo en vivo para la BBC.

Pese a los inconvenientes, nadie imagino que la canción se colocaría en los primeros lugares de las listas musicales, y se convirtió en el éxito referente de la cantante, al llegar al top 3 en Reino Unido y al lugar 6 en Australia en el año de lanzamiento.

Sin embargo, no fue hasta que Running Up That Hill fue incluida en la cuarta temporada de Stranger Things (20229, y presentada como la canción favorita de Max, que la canción resurgió y se posicionó en el lugar número 8 de la lista Billboard Hot 100 y dentro del top 10 en muchos otros país.

Este fenómeno coloca a Running Up That Hill como la primera canción en la historia en regresar al top 10 de las listas musicales tras 37 años de su lanzamiento, por lo que ahora se ha convertido en el éxito musical mundial de Kate Bush.

Este regreso triunfal se debe sin duda a que nos acompaña a lo largo de varios de los capítulos de Stranger Things 4, siempre en los oídos de Max para evitar ser atacada por Vecna, así que, al convertirse en su escudo protector, los fans han quedado prendados de su letra y su música.