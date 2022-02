La canción de Yuri que critican en redes por ser "perturbadora" y ya nadie quiere volver a escuchar

México. Yuri es intérprete de decenas de éxitos musicales desde finales de los años setenta en que comenzó su carrera artística y se han quedado en el gusto del público.

Maldita primavera, Esperanzas y Yo te pido amor son algunos, pero hay uno en especial que acapara la atención de usuarios en redes sociales y opinan que es perturbador, por eso no quieren volver a escucharlo.

Se trata de El apagón, tema que Yuri colocó en los primeros lugares de popularidad en los años ochenta y el motivo por el cual no desea mucha gente oirlo más es porque supuestamente habla de una agresión sexual.

Usuarios de redes sociales critican que este tipo de violencias sigan normalizadas y dicha canción resurge entre las nuevas generaciones, quienes notaron que la pegajosa letra tiene quizá un mensaje nada grato "escondido".

Según reportan varios portales de noticias, internautas han analizado la letra de El apagón y opinan que es una letra perturbadora con versos violentos y en ella se cuenta que una mujer va caminando por la calle y un hombre la interfiere y lleva a un lugar escondido.

“Iba sola por la calle cuando vino de pronto un apagón. Vale mas que yo me calle la aventura que a mí me sucedió. Me tomaron por el talle, me llevaron al cubo de un zaguán y en aquella oscura calle Ay, que me sucedió. Con el apagón, que cosas suceden”, dice parte de El apagón.

Luego se narra que la mujer sintió que la otra persona empieza a tocarla, se quedó "quietecita" ; "el peligro estaba arriba y abajo la cosa andaba peor", canta Yuri también como parte de la letra.

También El apagón cuenta que la mujer logró librar el asalto sexual porque se apagó la luz y cuando se encendió se dio cuenta que quien supuestamente la "atacaba" era su papá.

Internautas en Tik Tok condenan que este tipo de discursos siguieran perpetuándose y normalizándose, además en el video de El apagón aparentemente sí se hace alusión a un abuso sexual.

“Cuando entendí esa canción hasta la borre de mis favoritas”, “Se dan cuenta como nos vendían la idea de que esto era normal”, “Justo hoy estuve recordando está canción y lo traumante que fue cuando analice lo que decía”, “Uta y yo creyendo que mis tiempos eran más sanos que estos", comentan algunos usuarios.

El Apagón es un cover de una canción de 1942 que aconteció durante la Segunda Guerra Mundial y Yuri la retomó para su álbum Soy Libre, el onceavo disco de ella y que fue lanzado al mercado bajo el sello discográfico el 29 de enero de 1991.

Otros éxitos musicales que se incluyen en esta producción musical de Yuri, originaria de Veracruz, México, son ¿Quién eres tú?, Sabes lo que pasa, Todo mi corazón y Un romance.