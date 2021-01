La canción que Danna Paola habría compuesto sobre su tóxica relación con Eleazar Gómez

Es por muchos sabido que la cantante mexicana Danna Paola tuvo una relación muy tóxica con Eleazar Gómez. En su nueva producción discográfica "K.O." la también actriz incluye la canción "Calla tú" y según muchos de sus fans es una tema donde habla sobre el noviazgo que tuvo con el actor.

En una entrevista para el programa "Sale el sol" de Imagen Televisión, Danna Paola manifestó que dentro de la industria musical el machismo es un problema que debe erradicarse y ante esto, compuso la canción antes mencionada y ¿dedicada a su ex novio Eleazar Gómez? "Es un tema que desde el día en que lo escribí, necesitaba escribir sobre esta situación, tenía muchas ganas de escribir algo, porque no es que una relación o con una persona en específico, yo haya vivido violencia, pero todas hemos vivido violencia de alguna manera".

La actriz de la serie española "Élite" manifestó que en esta industria en la que se desenvuelve desde hace varios años, ha vivido muchísimo machismo, donde la han intentado callarla muchas veces: "lo he dicho y ha sido nota en todos lados, que calladita no me veo más bonita".

Danna Paola se describe como una persona muy directa, muy transparente y que ha aprendido mucho sobre feminismo estos últimos tres años, "para mí ha sido una catarsis interna el decir: 'necesito escribir una canción que hable de esto'".

Asimismo la periodista Flor Rubio leyó en su programa en Radio Fórmula, un mensaje de la cantante con respecto a la canción "Calla tú":

La escribí a raíz de todas las experiencias machitas que viví, es mi manera de drenar y sanar todo el daño que alguna vez sufrí.

Asimismo explicó el por qué no se ha pronunciado con respecto a la situación legal de su ex pareja sentimental Eleazar Gómez: "el que no dé detalles explícitos de mis experiencias, porque no quiero y creo que estoy en todo mi derecho como mujer de no revivir un proceso que fue hace mucho tiempo y que me costó muchos años superar y procesar, no quiere decir que no alzo la voz". Señaló estar haciéndolo a su manera y justo con la canción en mención, manda el poderoso mensaje a sus fans que no está bien vivir en un entorno de violencia de ningún tipo, con nadie y que a veces, no nos damos cuenta hasta que ya es demasiado tarde.

Eleazar Gómez, quien protagonizó junto a Danna Paola en el 2009 la telenovela "Atrévete a soñar", se encuentra en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, acusado de violencia familiar equiparada tras la fuerte golpiza que le dio a su novia, la cantante y modelo peruana Stephanie Valenzuela. El actor de 34 años de edad sigue a la espera de su juicio.

Anteriormente Tefi Valenzuela manifestó ante los medios de comunicación haber perdonado de corazón a su ex novio Eleazar Gómez, dejando en claro que ella no iba a cargar con rencor en su corazón: "lo que pasé con la justicia, si decide que él tiene que pagar por sus errores de alguna manera será decisión de ellos, yo cumplí con lo mío, no le deseo ningún mal, al contrario, espero que encuentre la manera de sanar también, pero yo por mi parte no voy a otorgar ningún papel de perdón simplemente lo perdono en mi corazón".