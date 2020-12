La cantante Alejandra Guzmán, hija de Silvia Pinal, luce su cuerpazo como toda una diva

Alejandra Guzmán es la indiscutible "Reina de corazones". Siguiendo las enseñanzas de su hermosa madre Silvia Pinal (la llamada 'Ultima diva del cine mexicano"), la cantante mexicana sabe ser también toda una diva. En un reciente post en su feed de Instagram luce de lo más glamorosa muy a su estilo y además, luce el cuerpazo que tiene a sus 52 años de edad.

"¡Feliz sábado! Disfruten su día", expresó la también hija de Enrique Guzmán, cantante del legendario grupo Los Teen Tops y uno de los primeros en tocar música de Rock and Roll. Para la foto que compartió la intérprete de conocidos temas como "Eternamente bella", "Yo te esperaba", "Hey güera" y muchas más, lució además unos lentes de sol en forma de mariposa y una guitarra. (Alejandra Guzmán regresa a la actuación con serie de Amazon Prime Video).

"Encantadora", "que Dios te bendiga hermosa", "divina", "diva", "hermosa", "que voz y energía de mujer ❤️", "una reina", "te adoro hermosa rockera", "tres décadas siendo mi crush", "eternamente bella, bella", "eres la mejor", "mi diosa", "feliz sábado mi reina, pasa un lindo fin de semana, te quiero muchísimo", "me encantó esta magnífica fotografía", "la mejor de las mejores", "diosa, te adoro con toda mi alma", son algunos de los comentarios y halagos que ha recibido Alejandra Guzmán en este post en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 3 millones de seguidores.

Cabe mencionar que esta fotografía de la mamá de la polémica influencer Frida Sofía, estuvo a cargo del fotógrafo profesional Pavel Anton. En su perfil en Instagram podemos encontrar otras fotos que le ha tomado a la "Reina de corazones".

Foto: Instagram @laguzmanmx

Por otra parte el pasado miércoles 9 de diciembre se cumplieron ocho años del fatal accidente aéreo, en el que perdió la vida la cantante Jenni Rivera y seis personas más. En redes sociales Alejandra Guzmán compartió un video donde recordó la bonita amistad que tuvo con la fallecida "Diva de la Banda".

"Querida Jenni, quiero decirte que te extraño, que me encantó conocerte, que me encantó cantar contigo, cantar 'Eternamente bella', 'Hacer el amor con otro', que tanto te gustaba, y saber todo lo que has dejado en nuestros corazones".

Asimismo la hermana de la actriz Sylvia Pasquel, manifestó que Jenni Rivera (quien también era conocida como "La Gran Señora"), era una persona que siempre fue "neta, siempre fuiste chingona, amable, bonita y bella, así siempre te recordaré, y algún día te voy a volver a ver".

"Palabras de una reina para otra reina", "amistades sinceras", "dos grandes", "tú también eres chingona Alejandra Guzmán", "hermosa, tu corazón es pura nobleza", "que lindo mensaje de compañerismo", expresaron sus fans en los comentarios del video que publicó.

Entre los proyectos más recientes de Gabriela Alejandra Guzmán Pinal, nombre completo de la también actriz, está una participación especial en la segunda temporada de la serie "El juego de las llaves", una producción de Amazon Prime Video. El actor Horacio Pancheri reveló recientemente ante los medios de comunicación, que la cantante llevó a cabo un desnudo para dicha serie. Los nuevos capítulos de dicha serie se estrenarán en el 2021.