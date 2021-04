La cantante Ana Bárbara es la reina y la "Fruta prohibida" del género grupero

No por nada Ana Bárbara es "La reina grupera", una artista en toda la extensión de la palabra. Su forma de expresar cada uno de sus sentimientos, cada una de sus vivencias, "es a través de la composición, porque yo he vivido de todo, alegrías, tristezas", expresó la cantautora mexicana a Debate.

Yo como profesional de la música desde niña he vivido mucha injusticia y yo lo saco cantando.

En varias de sus temas la cantautora mexicana protesta de alguna manera por las injusticias "que a veces se vive como mujer", pero la intérprete dejó en claro que esto no ocurre en todos lados, pues también hay muchos caballeros, muchas personas del medio que apoyan y ayudan.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Pero finalmente también tengo canciones de agradecimiento, porque eso es un compositor, el compositor plasma lo que está viviendo, lo que está llorando, lo que está riendo, definitivamente la música es mi forma y mi plataforma de canalizar mis emociones, en definitiva".

Leer más: El redescubrimiento personal y artístico de Fanny Lu; para muestra su canción "Yo quiero un amor"

Ana Bárbara es la compositora de "En realidad", primer tema inédito que lanzó la cantante mexicana Ángela Aguilar. Foto: cortesía Mariana Gagliardi

Ana Bárbara ha estado complaciendo a sus millones de seguidores con nueva música, tal es el caso de su más reciente lanzamiento, "Fruta prohibida" (producida por ella misma y Junior Cabral), una canción que compuso hace ya más de 15 años y que varios cantantes han interpretado.

"La reina grupera" decidió que el mundo la escuchara con su voz. Su más grande anhelo con esta canción es que su música y la de muchas cantantes sea tocada en las estaciones de radio, ya que en estos tiempos sigue dominando el machismo en el Regional Mexicano, y puso como uno de muchos ejemplos las estaciones de radio en Sinaloa, cuna de este género musical.

"Hay muchas radios que sí tocan la música de mujeres, pero allá son muy machistas. Me encantaría que con esta 'Fruta prohibida', que es una canción banda-mariachi, me dieran la sorpresa, que me escribas en una semana o dos y me digas: 'Ana Bárbara, ya la escuché hasta debajo de las piedras', eso me encantaría, y no tener que estar luchando y tocando puertas tanto, tanto y tanto".

Sino que se abra al mundo la música tal como es, tal como nació hace 18 años, pero que ahora la estoy cantando yo, y se abra a la voz femenina, sería maravilloso, ese sería mi sueño con 'Fruta prohibida'.

Ana Bárbara es la "Fruta prohibida" de la música grupera

Una Ana Bárbara, una intensidad y una madurez muy diferente

La Ana Bárbara que escribió "Fruta prohibida" hace más de 15 años, es una Ana Bárbara muy distinta a la de hoy. Nos contó que cuando la compuso tenía miedo de enfrentar esa situación que plasma en la canción.

"No nada más yo, todas las mujeres, todos los seres humanos, tenemos una intensidad que está aquí en el alma, y yo, al plasmarla en una canción, estoy proyectando ese sentimiento que es real, imagínate tener una fruta prohibida y no podértela comer (risas), es bíblico".

La cantante originaria de Río Verde, San Luis Potosí pero registrada como sinaloense, manifestó que ahora la sensibilidad con la cual interpreta "Fruta prohibida" es totalmente diferente, "porque obviamente ya pasaron los años, esa fruta ya maduró, por ahí le di una mordida... ¡no!... es una broma bárbara (risas). La intensidad y la madurez es definitivamente otra, creo que la fuerza escénica y todo va de la mano de las vivencias en mi caso, dicen que una buena actuación es aquélla que puedes hacer sin esos recursos, solo imaginándote la historia, pero en mi caso, como lo viví, pues ya está plasmada la realidad".

Ana Bárbara ha estado lanzando música que compuso hace ya varios años. Foto: cortesía Mariana Gagliardi

Leer más: El cantante español Rayden, en el punto más maduro y endulce de su trayectoria musical

Cabe mencionar que "Fruta prohibida" cuenta con un videoclip dirigido por Manuel Goyoso y grabado en la Hacienda Santa Cruz de Valle, en la ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco, México, donde Ana se ve radiante pero aún con sentimientos por un viejo amor.

Ana Bárbara es una de las pocas cantautoras en lograr el reconocimiento del público a nivel internacional. Además de México y Estados Unidos, cuenta con miles de fans en todos los países de Latinoamérica. Durante sus más de 20 años de carrera ha destacado en diferentes géneros musicales, desde mariachi hasta pop, pasando por banda sinaloense, grupero y balada romántica, con millones de discos vendidos.