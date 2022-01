La cantante Dalú se alista para su gira Rojita Acoustc Tour

Fue en el 2002 cuando se estrenó por primera vez el programa La Academia, del cual han destacado los cantantes Yahír, Yuridia y Carlos Rivera, por mencionar algunos. Pero fue en el 2020 cuando Dalú, originaria de Culiacán, se alzó con el primer lugar del programa de TV Azteca, que la ha llevado a dar inicio a su carrera en la música, y ahora se prepara para su gira de conciertos llamada, Rojita Acoustic Tour.

La exacadémica compartió muy emocionada que tendrá dos fechas en Sinaloa, una de ellas será en Mazatlán, el jueves 10 de marzo, en el auditorio del Acuario, y Culiacán al día siguiente.

Los detalles de la gira

Dalú dijo que si bien es cierto que a las personas les gusta escuchar covers, para ella, en los últimos tiempos esos gustos han ido cambiando y ahora el público quiere escuchar nuevas canciones. Es por ello que en esta gira interpretará temas de su autoría que sus fans han aceptado muy bien, además de que será un concierto muy íntimo, donde los asistentes puedan ver al artista tal cual. “Planeamos hacer esta gira creando la esencia, de cómo todo empezó. Yo en mi habitación, ya cuando no hay reflectores, con mi guitarra escribiendo mis letras; que al final de cuentas eso le encanta a la gente conocer más al artista”, expresó la exparticipante de Máster Chef.

Foto cortesía de la oficina de representación.

La gira por otros estados

Respecto si en algún momento se imaginó todo lo que está viviendo, la sinaloense fue muy clara y reveló que sí, que siempre soñó con realizar su propia gira, donde pudiera compartir con la gente sus composiciones. Y es justamente lo que está experimentando ahora, ya que después de estas dos fechas acá en Sinaloa, Dalú continuará con su Rojita Acoustic Tour por Puebla, Querétaro, Xalapa, Toluca, Monterrey, Guadalajara, Tepic, Pachuca, Guanajuato, Hermosillo y Tijuana, para después cerrar las fechas en Ciudad de México y abrirse paso a la gira por Centro y Sudamérica, en países Guatemala, El Salvador, Colombia, Perú y Chile.

Ya piensa en colaboraciones

Así como en otros sectores hay uniones para fortalecer determinado proyecto y en la industria de la música en los últimos tiempos esto se ha incrementado, a este fenómeno la cantante originaria de Culiacán también le quiere apostar. Comentó que conoce a varios colegas suyos con los que le gustaría hacer una colaboración musical, pero le gustaría no solo duetos en su género, sino también hacer mancuerna con algún cantante o agrupación del regional mexicano.

Respecto al nombre de algún grupero o banda, la joven cantante de 26 años prefirió no revelarlos, pues no quería “que se fueran a sentir”. Agregó que el regional no le es ajeno puesto que ella creció rodeada de él.