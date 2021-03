La cantante Demi Lovato acepta ser pansexual: "soy parte de la mafia del alfabeto y estoy orgullosa"

Demi Lovato aceptó ser pansexual durante una charla para el podcast The Joe Rogan Experience. La cantante estadounidense y ex chica Disney, comentó que la primera vez que se sintió atraída por una mujer sintió mucha vergüenza, esto al profesar la religión cristiana. La intérprete de temas como "Échame la culpa" a dueto con el boricua Luis Fonsi, "Anyone" y muchas más, se siente atraída por hombres, mujeres y "cualquier cosa" intermedia.

Soy tan fluida ahora y una parte de la razón por la que soy tan fluida es porque estaba, como, súper cerrada.

Ante estas declaraciones Joe Rogan le preguntó que si se refería a sexualmente fluida, asimismo le preguntó: "¿te gustan las chicas? ¿Te gustan los chicos?". Demi Lovato respondió: "sí, lo que sea, de verdad".

Joe Rogan para dejar más en claro la confesión de la cantante de 28 años de edad, le cuestionó: "¿cómo lo llaman, pansexual o algo así?". Demi afirmó: "sí, pansexual, soy parte de la 'mafia del alfabeto' y estoy orgullosa".

¿Qué significa ser pansexual?

Se forma del prefijo pan, que significa "todo" y el adjetivo sexual, que significa "relativo al sexo". La pansexualidad es la atracción sexual, romántica o emocional hacia otras personas independientemente de su sexo o identidad de género.

La cantante Demi Lovato señaló no saber si terminará compartiendo su vida con un hombre, por lo que realmente no puede imaginarse "ni siquiera quedar embarazada". Cuando era una niña supo que se sentía atraída por las mujeres, al ver a las actrices Selma Blair y Sarah Michelle Gellar besarse en la película de 1999 "Cruel Intentions (Juegos sexuales)".

Sin embargo, el despertar sexual que Demi Lovato tuvo con dicha escena la hizo sentir mucha vergüenza, "porque crecer en Texas como cristiana, eso está muy mal visto. Cualquier atracción que alguna vez la cantante tuvo hacia una mujer a una edad temprana, "la apagué antes de permitirme procesar lo que estaba sintiendo".