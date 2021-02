La cantante Diana Reyes se somete a cirugía y recupera la vista

México. Diana Reyes, originaria de La Paz, Baja California, Sur, México y cantante de temas como Ajustando cuentas y Como una mariposa, está feliz porque se sometió a una cirugía y por fortuna pudo recuperar su vista, y es ella quien lo comparte en sus redes sociales.

En varias entrevistas Diana Reyes había comentado anteriormente que ya no veía, puesto que tenía un mal congénito que se trató con muchos médicos y no le daban esperanzas, se fue agravando a través de los años por falta de recursos. Se sometió a una cirugía láser, a un trasplante de córnea pero con poco éxito.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Diana hizo público que usó lentes híbridos durante ocho años, luego lentes de armazón, puesto que con el ojo derecho veía más bien que con el izquierdo habiendo momentos donde veía todo borroso o solo sombras, y los tratamientos que tomaba no daban resultado.

Finalmente pudo someterse a una cirugía en Tijuana y Arturo Chayet, el médico que la atendió le dijo que irá mejorando su vista poco a poco, situación que la mantiene feliz y con mucha fe.

¡Recuperé mi vista! Hay muchas personas que saben el padecimiento que he vivido por problemas de la vista y hoy quiero hacerlo participe de mi alegría. Se logró lo inimaginable, algo que ya había perdido, ¡me siento feliz!”, dijo Diana Reyes en entrevista para el programa Hoy.

Diana agradece al médico que la operó, también a sus fans, quienes siempre le han mandado mensajes positivos y llenos de esperanza. La cantante ha tenido una operación extraordinaria, así lo dijo su doctor, quien no se explica cómo hacía para subir al escenario y cantar, por lo que muestra su respeto y admiración por ella.

Leer más: ¿Qué fue de la cantante Diana Reyes?.

Foto de Instagram

Meses atrás, Diana contó a medios de comunicación en Estados Unidos que se encontraba triste porque ya no veía nada y no podía estar sola, no podía tampoco caminar tranquilamente en la calle y su vida había cambiado totalmente. Visitó varios médicos y los pronósticos eran poco alentadores.

La enfermedad de Diana Reyes se llama miopía con astigmatismo y malformación de las córneas, con el paso del tiempo la enfermedad empeoró, por lo cual la cantante debe usar una especia de lentes híbridos los cuales manda hacer en la ciudad de Chicago.

Que Dios ponga su mano poderosa sobre Ella y le mejore su visión", "Excelente persona, recuerdo la ves que bailamos cumbia y siempre muy humilde, ojalá que Dios obre en ella y la ayude a recuperar su vista!, le escribieron algunos de sus fans en redes sociales.

Diana Estela Polanco Reyes es el nombre completo de la cantante, quien grabó su primer disco cuando tenía 10 años de edad en el género de mariachi, luego cinco más en el género norteño, entre 1995 al 2002, y en 2004 decide probar suerte en el pasito duranguense en el que graba siete discos, pero también ha incursionado en la banda sinaloense.

Leer más: El youruber Rix es vinculado a proceso por tentativa de violación equiparada contra Nath Campos

Contrata DISNEY PLUS AQUÍ