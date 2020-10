La cantante Dulce demandará por fraude al papá de Alessandra Rosaldo

México. Dulce demandará por fraude al papá de Alessandra Rosaldo, según se informa en distintos portales de noticias. La cantante de temas como Hielo y Lobo da a conocer que procederá legalmente en contra de Jaime Sánchez Rosaldo, su supuesto representante, luego de que él la acusó de deberle tres millones y medio de pesos.

A Dulce le molestó mucho que el suegro de Eugenio Derbez hiciera público que ella le debe esa cantidad de dinero, el cual le dio como anticipo para una gira que nunca hizo y procede con la demanda aconsejada por sus abogados, dado que hay irregularidades en el contrato de trabajo de la famosa cantante.

Dulce convocó a conferencia de prensa en Ciudad de México para comentar lo anterior y también que el contrato que la unía a la gira con Napoleón fue cancelado mucho antes de llegada la pandemia, debido a que Sánchez Rosaldo le habría mandado la información del contrato incorrectamente.

A la cantante le molestó, por ejemplo, que Jaime Sánchez firmó el contrato a su nombre y no bajo el nombre de Dulce, haciéndose pasar por su representante cuando aún no entraba en efecto dicho pacto entre ellos.

Reviso el contrato y veo porqué no me lo quería dar, porque lo firmó el 11 de enero, cuando él no era mi mánager. Al señor yo lo hice mi mánager a partir del 11 de febrero", citó Dulce en la conferencia de prensa.