La cantante Estibaliz Badiola es su propio género musical, una mezcla de todo

Sin duda alguna las cosas inesperadas o sencillas, son las que mejor salen al final del día, tal y como sucedió con "TR3S" con la nueva canción de Estibaliz Badiola. "Te voy a contar y te vas a reír", expresó la bella cantante originaria de Tijuana, Baja California, en una charla con Debate. Dicha canción que forma parte de lo que será su primer álbum de estudio, surgió tras una discusión con su novio el cantautor y productor musical Adriel Favela.

Ambos estaban en un estudio de grabación en San Diego, California. Ante dicha discusión la cantante Estibaliz Badiola se salió un momento del estudio para poder tranquilizarse, sin embargo, una vez que salió comenzó a mandarle varios mensajes a su novio estando aún enojada. La discusión siguió y al mismo tiempo, con los mensajes que le estaba enviando, Adriel Favela comenzó a componer la canción.

Pero, ¿por qué peleaban? "Yo le decía algo como: 'estás conmigo, pero realmente no siento que estás conmigo', entonces (la canción) habla de eso, la persona no tiene que estar físicamente para que realmente esté contigo, sino que tienes que sentir que está contigo, porque literal, es tu medicina esa persona y que si no la sientes no vas a poder salir adelante porque es tu otra mitad. Tiene muy bonita historia, si no la han escuchado los invito a que la escuchen, es corta pero te quedas con las ganas de querer más y el video creo que embona muy bien con la canción, porque la canción en realidad es muy sencilla y corta, entonces queríamos que el video que fuera de mucho impacto y se pudiera mezclar muy bien el video con la canción".

Con respecto al video musical, la idea que Estibaliz Badiola tenía en su mente, fue llevada a cabo a la perfección por parte de su equipo creativo. Fue Atemajac de Brizuela, estado de Jalisco, bajo la producción de "Ojo del Trap", quien retomó la idea de la intérprete de aparecer calva y con un gato egipcio en medio de un bosque.

Además del mensaje que manda en su canción "TR3S", a través del video quiso enviar otro poderoso mensaje: "el mensaje que yo quería dar saliendo pelona, es, quien dijo que las mujeres tienen que tener cabello para ser bonitas, obviamente va muy separado a lo de la música y al mensaje que tiene la canción, pero yo quería dar a parte del mensaje de la canción, ese mensaje a través del video".

En 2021 Estibaliz Badiola estará lanzado "Blanco y negro", su primer álbum, "mi primer bebé", manifestó. "Viene de todo, viene de amor, de desamor, canciones para bailar, canciones tristes, es una mezcla de todo y más que nada, mezcla de artistas que son totalmente diferentes".

La cantante nos compartió tres de las colaboraciones que podremos encontrar en su producción discográfica: Raúl Di Blasio, Diego Verdaguer y A.B. Quintanilla, "para que se queden con las ganas de saber los otros nombres, estamos teniendo una mezcla de géneros y artistas, es una bendición que sea mi primer disco y tener colaboraciones con estos grandes artistas". (Celebrando a la leyenda viviente Leo Dan, varias generaciones honran su vida).

Estibaliz Badiola no se encasilla en un género musical. Podemos describirla como persona talentosa, entrega a lo que hace, amorosa y que no teme arriesgarse al momento de crear música, donde fusiona géneros e instrumentos, "siempre darles algo diferente y algo mejor cada vez que vaya trascendiendo en esto, esa es la tarea de tus fanáticos, el conocer al artista.

Conocer que realmente no tienes un género, que no te encasillas en un género, sino que tu genero eres tú y lo que salga en el estudio no importa que no sea un género en específico, sino que el chiste es fusionar.

Los consejos que Estibaliz Badiola recibió de Joan Sebastian y Juan Gabriel

Para la novia de Adriel Favela, cuya cancción debut fue "Fuera de mi vida", la música es un refugio de todos aquellos sentimientos que tenemos y que la mayoría de las veces no los decimos, pues es mejor cantarlos. El primer escenario que compartió fue con el fallecido Poeta del Pueblo, Joan Sebastian. "Ahí fue cuando realmente me di cuenta lo que se siente estar en un escenario y que tantas personas vibren contigo, te aplaudan y que aparte coreen una canción que tú escribiste o que estás interpretando, eso es lo que más causa en mí esa emoción o esas ganas de hacer música".

Sobre esta experiencia única donde tuvo la oportunidad de aprender un poco del cantautor originario de Juliantla, Guerrero, nos compartió que hace ya varios años Joan Sebastian tuvo un show en el Estadio Caliente en la ciudad de Tijuana, Baja California.

El cantante y su papá eran muy buenos amigos. En aquel entonces a Estibaliz Badiola le daba mucha pena cantar ante el público o que la gente supiera que cantaba. A escondidas de ella, su padre le dijo a Joan que quería ser cantante; al llegar al soundcheck Estibaliz se llevó tremenda sorpresa. "¿Cuál es tu canción favorita mía?", le preguntó Joan Sebastian, a lo que le respondió que "Sentimental".

Me puso a ensayar, yo no sabía de tonos, me dijo: 'haber cántamela aquí', la canté y le pidió a su banda que la tocaran en tal tono, para mí fue un shock porque era como que me aventaron con los caballos a correr sin saber.

El consejo que el intérprete le dio aquel día, fue que no le diera pena nada. Asimismo recordó otro gran consejo que recibió de otro grande de la música, Juan Gabriel. En una ocasión que tuvo el honor el convivir con el cantautor "me dijo que nunca dejará de estudiar música, que malamente he dejado mis clases por diversos motivos, eso no se me va a olvidar, que nunca deje de estudiar música porque nunca se deja de aprender, es cierto, él siendo quien era, nunca dejó de estudiar".

Por otra parte, durante este año que está a unos días de culminar, pudo conocerse más a profundidad tanto como persona y artista.

"Ha sido un año complicado para todos, pero siento que es cuando yo más he evolucionado, tal vez porque me he dado más el tiempo de concentrarme en la música o encerrarme conmigo misma y conocerme en todos los sentidos musicalmente, como persona, tener la oportunidad de tener a mi novio como mi productor y pasar la mayoría del tiempo con él aprendiendo y aparte siendo su novia, es algo muy bonito porque es un trabajo en equipo, todos los días aprendo algo de él".