La cantante Gloria Trevi muestra los calzones Victoria's Secret que usó para recibir el año nuevo

Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, mejor conocida como Gloria Trevi, compartió en su cuenta de TikTok un video donde lució además del cuerpazo que tiene a sus 52 años de edad, el sensual vestido dorado con transparencias que usó para despedir el año viejo y recibir con los brazos abiertos el 2021. Siguiendo uno de los rituales para año nuevo, la hermosa esposa del abogado Armando Gómez, usó calzones rojos.

¿Qué significa usar calzones rojos para recibir el año nuevo? De acuerdo con la tradición estas prendas íntimas deben usarse al revés y cambiarlas al modo correcto después de las 00:00 horas, para que se cumpla lo que la persona desea. Según las creencias usar calzones rojos atrae el amor. Cabe mencionar que lograr lo deseado, esta prenda debe ser regalada por alguien más.

En el video que publicó en TikTok y posteriormente en las stories de su cuenta en Instagram, Gloria Trevi muestra detalladamente el vestido dorado que usó para su celebración del año nuevo; al tener transparencia en la parte de la cadera, la cantante dejó al descubierto los calzones que estaba usando. "Si, traigo chones rojos", expresó.

La cantante originaria de Monterrey, Nuevo León, recibió muchos halagos de parte de sus fieles seguidores: "que reina tan hermosa", "mi deseo es tener el cuerpo de Gloria Trevi para este año", "luces divina, siempre sé feliz y nos inspiras a serlo, pasa el tiempo y nos encantas más con tu talento, te amamos triunfadora", "que hermosas te has puesto", "son de Victoria's Secret, yo tengo unos igualitos, divina", "el 'traigo chones rojos' me dio mil años de vida", "hermosísima", "entre más madura más bella, te admiro mucho", "guapa señora", y muchos comentarios más. (Sergio Andrade para Gloria Trevi pasó de ser su productor, a una persona "x" en su vida).

Gloria Trevi acompañó este video con uno de sus clásicos temas, "Que bueno que no fui Lady Di". Dicha canción forma parte de su álbum "Más turbada que nunca" que fue producido por Sergio Andrade y lanzado el 27 de enero de 1994 por el sello BMG Ariola en México. Cabe mencionar que este es uno de los álbumes más emblemáticos en la trayectoria de "La Trevi".

En aquel entonces la cantante mexicana tenía 26 años de edad. La misma Gloria Trevi se refirió a su álbum "Más turbada que nunca", como un disco sin miedo a las palabras, el cual causó mucha controversia por jugar con letras extravagantes, irónicas y con intencionadas metáforas. El disco incluye otros de sus icónicos temas como "La papa sin catsup", "El recuento de los daños", "Siempre a mí", "Chica embarazada" y varias más.

La ex amiga de "Mary Boquitas", en su canción "Que bueno que no fui Lady Di" hace una crítica a la realeza. "Si yo hubiera sido princesa hasta ahí llegaba la realeza, yo no me dejaba por nada que me lavaran la cabeza, que bueno que no fui Lady Di. No quiero ser princesa, mucho menos ser reina ni siquiera de belleza, viven en cautiverio y en observación, tienen que ser ejemplo de educación".

Asimismo en este tema de su autoría, deja muy en claro que "prefiero ser plebeya, sí, plebeya pero contenta".

Por otra parte, Gloria Trevi fue una de las muchas cantantes afortunadas en compartir el escenario con el maestro Armando Manzanero. Ante su muerte a consecuencia de varios problemas de salud a raíz de su contagio de Covid-19, la cantante compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales en memoria del cantautor originario de Mérida, Yucatán. "Gracias por coincidir conmigo en esta vida, un honor de verdad, gracias por todo lo que le dio al mundo y en lo personal, por enseñarme, por su música y por defenderme, empezar a extrañarlo será de lo más triste y difícil de este año 2020".

Este mensaje lo acompañó con un video donde el maestro Manzanero y ella cantan "Contigo aprendí".