La cantante Katy Perry celebra el cumpleaños del actor Orlando Bloom de una manera especial

La cantante del pop Katy Perry celebró el cumpleaños número 44 de su amado Orlando Bloom, padre de su hija Daisy Dove Bloom, compartió en su feed de Instagram con sus millones de seguidores, 10 fotografías inéditas. En dichas imágenes la intérprete de éxitos musicales como "Roar", "Firework" y muchas más, muestra a sus seguidores solo uno poco de lo que ha sido su historia de amor junto al actor de cine.

En las fotografías inéditas podemos ver a Katy Perry y Orlando Bloom en un viaje que hicieron a Egipto; en otras imágenes disfrutando de un paseo a caballo o en la intimidad de su hogar cepillando sus dientes antes de dormir.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Asimismo Katy Perry compartió una inédita fotografía de sus últimas semanas de embarazo. "El 44 más feliz de mi amor, el brillante padre de mi paloma y un espejo reluciente que ve y me refleja lo que todavía no puedo ver", expresó en su post la cantante nacida el 25 de octubre de 1984 en Santa Bárbara, California (Estados Unidos).

Gracias por siempre volver a la alfombra conmigo y nunca mirar atrás, me alegro mucho de que mi luna haya encontrado que su sol, te amo un mundo entero.

Uno de los comentarios sobresalientes en la publicación de Katheryn Elizabeth Hudson, nombre real de la cantante, fue el de la modelo australiana Miranda Kerr quien fuera esposa del actor Orlando Bloom. "Awww ❤️ ¡Los quiero mucho, chicos! Feliz cumpleaños Orlando", expresó.

Leer más: ¿Por qué Katy Perry no puede ingresar a China?

Cabe mencionar que la modelo y uno de los protagonistas de la saga cinematográfica "Piratas del Caribe", estuvieron casados del 2010 al 2013. Fruto de su amor tuvieron a su hijo Flynn Christopher Bloom. Actualmente Miranda Kerr es esposa de Evan Spiegel (co-fundador de Snapchat); de este matrimonio tuvo a sus hijos Hart y Myles Spiegel.

A fines de agosto pasado Katy Perry y Orlando Bloom, dieron a conocer el nacimiento de su hija Daisy Dove Bloom, una feliz noticia que ambos comunicaron a través de la cuenta de Instagram de Unicef. "¡Bienvenida al mundo, Daisy, nos sentimos honrados de presentarles a los Embajadores de Buena Voluntad Katy Perry y el nuevo pedazo de alegría de Orlando Bloom".

"'Estamos llenos de amor y asombro por la llegada sana y segura de nuestra hija', nos dijeron Katy y Orlando", decía el mensaje publicado en el perfil de Instagram de El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Leer más: Orlando Bloom y Katy Perry celebran 2021 como estrellas de rock en redes sociales

La estrella del pop de 36 años de edad, anunció su embarazo a través de un videoclip en el que presentó su canción "Never worn white", en la que habla de que ya está preparada para asumir compromisos. "Quiero intentarlo contigo, no, nunca he vestido de blanco, pero estoy aquí esta noche, porque de verdad quiero decir sí quiero".