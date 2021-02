La cantante Lupita Castro hace una fuerte confesión: "a mí Vicente Fernández me acosó"

La cantante Lupita Castro hizo una fuerte revelación en contra de Don Vicente Fernández; la también actriz de cine aseguró que hace un tiempo sufrió acoso sexual de parte del padre de Alejandro Fernández "El Potrillo". Su denuncia se suma al de otras mujeres quienes dieron a conocer a través de redes sociales, imágenes donde "El Charro de Huentitán" les toca el seno al momento de haberse tomado la fotografía de recuerdo, cuando lo conocieron en su rancho Los Tres Potrillos, ubicado en el estado de Jalisco, México.

De igual manera mediante las redes sociales, Lupita Castro rompió el silencio señalando que el cantante originario del poblado Huentitán El Alto, Jalisco, no solo la acosó.

Vicente Fernández a mí me acosó por mucho tiempo, pero me hizo algo más, más grave que eso, mi nombre es Lupita Castro, soy cantante, no me quiero aprovechar de lo que está pasando ahora.

Lupita Castro contó que antes de todo este escándalo en el que se ha visto envuelto el ídolo de la música mexicana, hace ocho meses para ser exactos, comenzó a escribir un libro autobiográfico donde habla sobre el supuesto acoso sexual que sufrió de parte del cantante. Una televisora de habla hispana en Estados Unidos, le hizo una entrevista sobre este libro y asegura que unas personas de dicha televisora, "me dijeron que le avisarían a él (a Don Vicente Fernández) sobre lo que yo estaba diciendo y qué pasó con esa entrevista…nada".

Ante esa censura que tuvo, decidió revelar su verdad, resaltando que lo más importante no es el por qué calló tanto tiempo, sino saber por qué Vicente Fernández hizo lo que le hizo. Asimismo manifestó tener pruebas, mismas que pronto daría a conocer. Con la voz entre cortada mencionó al final del video que publicó en redes sociales.

He sufrido muchos años callándolo, pero ya no, ya no lo voy a callar, yo también tengo poder, el poder de dios, de la palabra, gracias, nos vemos pronto.

¿Quién es Lupita Castro? De acuerdo con información de su portal web, ha trabajado en la industria del entretenimiento durante 20 años. Su trayectoria artística incluye siete películas: "El rey de los tahúres", "El sinaloense", "La cárcel de Laredo", "Maldita miseria", "La hija sin padre", "La contrabandista" y "La venganza de Luciana". También nueve álbumes musicales entre estos "Lagrima callada", "Eres mi cariño" y "Al estilo norteño".

Se le atribuye haber escrito una de las películas en las que actuó, "Maldita miseria". Su hermana Mercedes Castro también es una cantante y actriz muy respetada, con quien Lupita ha trabajado en proyectos de cine y música; Lupita Castro ha llevado a cabo shows tanto en México como en Estados Unidos.

Ante la denuncia que hizo la cantante, estos son algunos de los comentarios de usuarios de redes sociales: "ya dejen en paz a Don Vicente, a nuestro ídolo, no quieran hacerse fama, si tienen evidencias acudan ante quien corresponda", "me parece muy bien que desenmascaren a ese señor, si la debe, ¿por qué es artista entonces hay que taparle? No señor y sobre todo mujeres, tengan un poco más de autoestima", "ya déjenlo, si en su tiempo no dijeron nada, ahora que quieren", "quieres fama para vender tu libro".