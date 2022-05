La cantante Lupita Castro narra cómo fue el día en que habría sido abusada por Vicente Fernández

México. La cantante mexicana Lupita Castro narra cómo fue el día en que presuntamente fue abusada por el fallecido Vicente Fernández. En varios portales de noticias se da a conocer que ella misma hace público el hecho.

"Vicente Fernández a mí me acosó por mucho tiempo, pero me hizo algo más, más grave que eso. Mi nombre es Lupita Castro, soy cantante. No me quiero aprovechar de lo que está pasando ahora", cita la cantante en declaraciones al periodista Gustavo Adolfo Infante.

Lupita dice que el abuso a su persona por parte de Vicente ocurriría desde que ella tenía 17 años de edad, y sufrió por ello, pero no lo hizo público por miedo y porque se trataba de un artista famoso: "Yo le decía que era señorita, que esperaba al hombre que se casara conmigo. Tengo mis sueños y metas...".

Lupita Castro. Foto de Instagram

Lupita dice que posee datos y fechas, que ha sufrido mucho y ya no lo quiso callar. Se conocieron en el programa Siempre en Domingo, recuerda, se acercó a ella para conocerla y estuvo años acosándola, pero lo respetaba porque sabía que estaba casado.

Lupita refiere que el abuso ocurrió en San Luis Potosí, México, la llampó por teléfono e invitó a cenar a su hotel: “Me dio una bebida y a la mitad del trago comencé a sentirme mareada. Me llevó al silló y ahí empezó poco a poco...Yo no quería, empezó el forcejeo y me dio temor", recuerda la cantante en la misma entrevista con Infante.

Lupita revela también que Vicente Fernández, quien murió en diciembre de 2021, no la golpeó, pero sí se puso muy fuerte. La entrevista circula en YouTube, fue hecha meses atrás y es retomada por varios medios de comunicación, debido a que el caso se contempla en uno de los recientes capítulos de la segunda temporada de la bioserie El último rey: el hijo del pueblo, la cual se transmite por Las Estrellas, de Televisa.

Lupita Castro actualmente escribe su libro de memorias y en él contará detalles de la historia que vivió con Vicente Fernández.