La cantante Paty Navidad asegura que la vacuna contra covid nos convertirá en robots

México.- La actriz y cantante sinaloense, Paty Navidad ha causado polémica ante la pandemia del nuevo coronavirus por su controversiales teorias sobre la vacuna contra el Covid-19.

La han llamado hasta "loca" por sus publicaciones en sus redes sociales pues en muchas de ellas siempre causa revuelo entre los usuarios, además que ella lo dijo muy claro que no cree en esta enfermedad a pesar de que han muerto miles de personas en todo el mundo.

Paty Navidad asegura que la vacuna contra el covid convertira en robots a los humanos e iniciará oficialmente la era del "transhumanismo".

Una de las teorias de la guapa sinaloense es que señala que la pandemia es un gran plan hecho por los grandes élites para implementar el nuevo orden mundial (NOM), el cual tiene el objetivo de controlar a la humanidad por completo.

Nos modificarán geneticamente (ADN) e iniciaremos de manera oficial la ERA del Transhumanismo, no podrán conectar a una computadora cuántica y usarnos como robots, fue lo que escribió la famosa en su cuenta de Twitter.

Pues ante las polémicas reacciones y publicaciones de Paty Navidad ha sido atacada e imagen de memes en redes sociales y hasta el icónico payaso Cepillín la calificó de loca y transtornada.

"No sé quién es Paty Navidad, una vieja loca, perdón lo de loca porque al rato lo toman a mal; una mujer trastornada también lo van a tomar a mal. Una mujer que no sabe lo que dice, porque estar en contra del mundo y de que existe el Covid-19. Si ella dice que no existe y que van a meternos chips. Si con el puro celular ya estás bien localizado", argumentó Cepillín, antes de enviarle un beso a Navidad para calmar las aguas.