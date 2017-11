La cantante Selena Gómez luce un escote de impacto

La famosa cantante Selena Gómez compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que lució un escote de impacto.

Es una de las publicaciones recientes de Selena en su red social, en la que tiene ya alrededor de 130 millones de seguidores.

En la fotografía, Selena aparece junto al cineasta Colin Tilley.

Selana portó un vestido verde con un gran escote que dejaba ver gran parte de su pecho.

La publicación tiene ya más de dos millones de “me gusta” y 15 mil comentarios.

El cambio de imagen.

Selena sorprendió hace unos días a sus seguidores con un cambio de "look". Sus seguidores se lo festejaron, puesto que la mayoría opinó que le había quedado como "anillo al dedo".

La intérprete de "Bad Liar" publicó una foto en su cuenta de Instagram donde se mostró con un fleco de colores.

Con unas orejas de lentejuela, Selena Gómez asegura que le robó el look a su hermana.

Use lo que use, ella se ve fantástica y claro, en pocos minutos alcanzó cientos de miles de likes.

Lo que viene.

Los creadores de la serie "Sabrina: La Bruja Adolescente" crearán una adaptación de la hechicera que cautivó a la generación de los noventa.

En distintos portales de noticias se informa que el papel protagónico que le pertenecía a Melissa Joan Hart lo tomará la exchica de Disney Selena Gómez. Se rumora que esa es la verdadera razón de su nuevo look.

Al parecer, los nuevos capítulos de la vida de Sabrina estarán basados en los cómics de Archie y habrá mucha más aventura y brujería.

The Chilling Adventures of Sabrina, nombre tentativo de la nueva serie, será dirigida por Roberto Aguirre-Sacasa, quien compartió en sus redes sociales la primera página del guión en el que la brujita desea confesarle a su novio quien realmente es.

“Yo quería que vieras dónde nací, Harvey. No en Greendale General, como dice mi certificado de nacimiento. Aquí. En esta arboleda de árboles. Hace casi dieciséis años y donde renaceré este sábado por la noche. En mi cumpleaños. A las doce de la noche. En medio de un eclipse lunar penumbral. Del tipo que sólo ocurre una vez cada sesenta y seis años. Por eso no puedo ir a la fiesta de Halloween de Rosalind este fin de semana”, puede leerse en la imagen publicada por el director.

Selena Gómez es una de las actrices estadounidenses más seguidas en Instagram. Su popularidad nació desde pequeña por sus experiencias en la televisión, hace poco por sus amoríos y recientemente por una situaciones difíciles.

Según información en su biografía, la cantante, actriz, compositora y diseñadora de modas nació el 22 de julio de 1992 en Texas, y a la corta edad de 7 años inició su carrera como actriz con un papel secundario en la serie infantil "Barney y sus amigos".

Sin embargo, la joven se hizo conocida en la televisión por la serie 'Los hechiceros de Waverly Place', donde interpretó a la adolescente Alex Russo, quien hacía hechizos junto a sus hermanos para mejorar su vida cotidiana.

TE PUEDE INTERESAR.

Los premios Grammy son una mafia: Cristian Castro

El cantante señala que estos premios son una copia de los gringos y que deberían ser originales.

El cantante Cristian Castro, en entrevista desde Argentina, señala que los premios Grammy son una mafia, y agrega que son algo así como copia de los gringos y que deberían de ser originales; reprueba que cada año galardonen a los mismos artistas.

Durante una videoconferencia desde Argentina, Cristian Castro confesó que reprueba totalmente, los premios Grammy como lo hace la también cantante, Yuri.

"Estoy de acuerdo con Yuri, a mí no me gustan los Grammy' s, nunca voy a ir a los Grammy' s, nunca los veo" ratificó Castro a uno de los reporteros que le cuestionó por la declaración de la jarocha tiempo atrás refiriéndose a la premiación.



De la misma manera, señaló que le molesta la premiación porque año con año se presentan las mismas personalidades y la calificó como una "mafia".

Afirmó que no debería de haber una versión para Latinoamérica porque es poco original y pidió "dejar de copiar a Estados Unidos".



Sin embargo, Castro señaló que si se ganara un Grammy americano con mucho gusto lo recibe, "eso sí, da ilusión… y es una desgracia para todos los compañeros ver las mismas caras en un show realmente aburrido y muy poco justo".

Una publicación compartida por Cristian Castro (@cristiancastro_oficial) el 14 de May de 2017 a la(s) 1:46 PDT

En distintos portales de noticias se reporta que el intérprete de "Gallito Feliz" confirmó que se presentará el 9 de diciembre en el Auditorio Nacional con su gira 2017, ya que se cancelaron por los sismos de septiembre pasado, de la misma manera señaló que se estará presentando en Monterrey Guadalajara y Querétaro.

Para finalizar la entrevista confirmó, que se presentará en el centro de espectáculos "Mundo Imperial" en Acapulco, Guerrero el 31 de diciembre completamente gratis para los que visiten el puerto para el cierre del año.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR.

Los narcos siempre me han tratado bien: Espinoza Paz

El cantante contó como es que los narcotraficantes lo contacta

Por:El Universal

CIUDAD DE MÉXICO.- (EL UNIVERSAL).- El cantante Espinoza Paz dijo que los narcotraficantes para los que ha cantado siempre lo han tratado bien.

Paz detalló en una entrevista para el programa "Al Punto" con Jorge Ramos, cómo es que lo contactan y el hecho de tener que aceptar siempre que eso ocurre.

"¿Cómo sabes si un narco te está pidiendo que vayas a una fecha? Toques para los 15 años o para la esposa", le preguntó Ramos.

"No, pues te hablan. Tienes que decir que sí porque si no, tienes que ir de todas maneras", respondió Paz, quien añadió: "Yo no sé por qué la gente se asusta, es bien sencillo: yo divierto a las personas, mi trabajo es la música, pero también hay doctores que se los llevan a fuerza."

#NUESTRACASITA #NOMECHINGUESLAVIDA #NOMEFRIEGUESLAVIDA @1029studios Una publicación compartida por Espinoza Paz (@espinozapaz) el 18 de Nov de 2017 a la(s) 6:32 PST

"Nosotros nos dedicamos a hacer música y a contar nuestra vida. Ellos se llevan lo que necesiten, no precisamente músicos, te hablan y te dicen 'oiga lo estoy buscando y no lo encuentro, yo le voy a pagar."

"Yo quiero que venga, si no viene yo voy por usted'", detalló Espinoza Paz, quien dijo que siempre les responde que no vayan por él, que él va al lugar donde lo solicitan."