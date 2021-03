La cantante Yuri asegura que fue víctima de brujerías y cuenta lo que le hicieron

México.Yuri, originaria de Veracruz, México y cantante de éxitos musicales como El espejo y No puedo más, asegura en un video que comparte en sus redes que años atrás fue víctima de un trabajo de brujería.

Yuri, de quien pronto se grabará la bioserie de su vida, declara también que tal trabajo de brujería pudo deberse a cuestiones de "envidia" entre las personas con quienes compartía su vida por cuestions de trabajo en aquellos años.

La famosa cantante menciona en el mismo video que en algún momento de su juventud notó que ciertas personas a las que consideraba especiales le hicieron algunos “trabajos” de brujería y las cosas que le hacían la horrorizaban.

Me tiraban afuera de mi casa lechuzas con moños rojos, me tiraban cenizas de huesos de muerto, el trabajo que me hacían por la envidia”, dice Yuri sobre la experiencia que vivió cuando tendría entre 24 o 25 años de edad.