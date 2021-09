La cantante boricua Noelia pone a temblar a OnlyFans, al crear su propia plataforma Cherryland VIP

La hermosa cantante puertorriqueña Noelia dio a conocer anteriormente su salida de OnlyFans, luego de que se dieran a conocer las nuevas políticas de la plataforma. Primeramente los desarrolladores de este servicio con sede en Londres, Inglaterra, anunciaron restricciones en torno al material sexual explícito; ante esto varios de sus usuarios (entre ellos la intérprete de "Tú"), tomaron la decisión de cerrar sus cuentas y emigrar a otras plataformas.

Ante la controversia y al ver que estaban perdiendo miles de usuarios, OnlyFans se detractó e informó mediante un comunicado, que el contenido explícito en la plataforma seguiría publicándose sin censura.

Sin embargo, la también empresaria Noelia Lorenzo Monge no retornará a OnlyFans, ya que lanzó su propia plataforma llamada Cherryland VIP, una alternativa para publicar contenido sexual explícito, sin censura, ni limitaciones de monetización.

Al respecto Noelia expresó: "OnlyFans para mí ya cumplió con su cometido, ahora mi contenido adulto estará en mi otra plataforma que también es de mi propiedad, Cherryland VIP, la cual está diseñada específicamente para ese mercado".

Cabe mencionar que Noelia junto con otras personas, estuvo trabajando en su plataforma Cherryland VIP desde hace un año; cuando OnlyFans anunció sus nuevas políticas hace unas semanas, fue el momento ideal para que la cantante la lanzara. En una entrevista para el diario Reforma mencionó que esta situación le cayó "como anillo al dedo, cuando anunciaron eso, porque yo estaba lista para salir y con esto que todo el mundo entró en crisis, en tres días 250 mil personas se afiliaron".

En Cherryland VIP se publica lo que el creador sube a su cuenta, sus suscriptores tienen acceso inmediato y el creador monetiza casi inmediatamente.

A través de sus redes sociales Noelia comentó: "si eres una persona que depende de monetizar su contenido en OnlyFans, necesitas estabilidad, no puedes estar a la merced de que una mañana, tomando el té en Londres, una junta de accionistas decida que ya no quiere tu contenido y que ya no te quiere en la plataforma, luego que siempre si y luego que siempre no, necesitas estabilidad y una plataforma con la mejor tecnología y que además, te paga más, únete ya, Cherryland VIP".

