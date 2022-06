La cantante española Célia Ruiz acogida por el público latino tras lanzar temas como "Oceans" y "Five"

La joven cantante española Célia Ruiz, está consolidando su camino en toda Latinoamérica tras el éxito de su sencillo, "Oceans".

La gran acogida que tuvo su primer single, "Control", una canción que habla sobre la soledad, "de cómo nos controla, pero si tú la controlas a ella puede ser maravillosa", cuenta Célia Ruiz, hizo que su carrera se consolidara y consiguiera lanzar junto a su discográfica GAMErecords, su primer disco "Don't let me fall", producción disponible en las principales plataformas digitales de música.

El año pasado, la intérprete comenzó a subir vídeos a TikTok con su música, llegando a influenciar a muchísimas personas en Latinoamérica; es así cómo el éxito de Celia en países como México, Colombia, Perú o Ecuador está presente, han recibido su música con los brazos abiertos.

Su último lanzamiento, "Five", editado por GAMErecords, también está teniendo una gran respuesta por el público.

Este nuevo single sigue presentando a una Célia Ruiz más madura, con un sonido y un estilo muy definido. Tanto "Five" como sus anteriores "Oceans", "Crazy" y la nueva versión de "Control", marcan el estilo inconfundible de su música contemporánea y atemporal, que junto con su álbum "Don't let me fall", hacen de ella una artista única.

Nuevamente, bajo la producción del tándem Garrido-Mejías, hacen de "Five" un tema que vuelve a adentrar a sus fans en un mundo sensorial y mágico; viene acompañado de un videoclip rodado por las calles de Cádiz, España, y que ya puedes ver en el canal YouTube de GAMErecords.

Te recomendamos leer:

Actualmente, se encuentra inmersa en la grabación de nuevos temas y en una gira por todo España. Espera pronto poder visitar Latinoamérica para devolver el cariño que recibe del público.