La cantante mexicana Lupita D'Alessio defiende el halftime show de The Weeknd en el Super Bowl LV

En el medio tiempo del enfrentamiento del Super Bowl LV entre los Kansas City Chiefs y los Tampa Bay Buccaneers, The Weeknd llevó a cabo su esperado show que al final dividió opiniones. Algunas personas lo calificaron el halftime show del cantautor canadiense Abel Makkonen Tesfaye como "muy aburrido" y como "uno de los peores shows en toda la historia del Super Bowl". Por otra parte muchas personas han aplaudido la calidad de interpretación del ex novio de Selena Gómez, entre ellas la cantante mexicana Lupita D'Alessio.

En nuestra cuenta de Instagram Debate Show, Guadalupe Contreras Ramos mejor conocida como Lupita D'Alessio (también llamada "La leona dormida"), nos compartió su opinión con respecto al espectáculo del medio tiempo de The Weeknd, quien incluyó en su setlist temas como "Can't feel my face", "I feel it coming" y por supuesto, "Blinding lights".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La mamá del cantante y actor Ernesto D'Alessio, resaltó que The Weeknd solo necesitó de su manera única de interpretación, para ofrecer un muy buen show en el Super Bowl LV que se llevó a cabo el dominfo 7 de febrero de 2021, en el Estadio Raymond James en Tampa, Florida (Estados Unidos).

Me encantó, el artista que es único, no necesita nada más, es un gran cantante ❤️.

Otras de nuestras seguidoras en Instagram Debate Show, manifestaron al respecto: "un súper espectáculo de The Weeknd, "un artista completo, disfruté la manera de exponer su entrega total hacia su público, sin duda uno de los mejores shows".

Leer más: Así fue el impactante show de The Weeknd en el Super Bowl LV

En una reseña que el periodista Mesfin Fekadu hizo para al agencia AP, dijo: "su nombre es The Weeknd, pero su presentación en el Super Bowl se sintió como una gris mañana de lunes en vez de un resplandeciente fin de semana. El astro pop encabezó el espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl, y pasó por múltiples de sus éxitos como un equipo de relevos buscando el oro olímpico, pero no resultó victorioso el domingo por la noche, ni habrá medallas de plata o bronce".

Lupita D'Alessio disfrutó del show que The Weeknd ofreció enmel Super Bowl LV.

En su trayectoria musical Abel Makkonen Tesfaye de 30 años de edad, ha ganado tres premios Grammy, cinco American Music Awards, nueve Billboard Music Awards, dos MTV Video Music Awards, nueve Juno Awards y una nominación al Oscar. Su álbum de 2020, "After hours", es el álbum de R&B más reproducido de todos los tiempos, mientras que su éxito, "Blinding lights", pasó cuatro semanas en el número uno de la lista Billboard Hot 100.

Por otra parte, Lupita D'Alessio llevará a cabo su primer concierto live streaming el próximo sábado 6 de marzo a través de la plataforma de streaming "eticketLIVE". El show virtual llamado "Aquí estoy yo", comenzará a las 21:00 horas, tiempo de la Ciudad de México.

Leer más: Ante la golpiza a su hijo, Lupita D'Alessio no presentará cargos: "queremos paz, nada más"

"La mejor intérprete de América Latina prepara un espectáculo único para todo el público que gusta de su trayectoria musical", se lee en la plataforma de streaming. Será un show de dos horas donde "La leona dormida" hará un recorrido musical por todos y cada uno de los temas que la han llevado a la cima del éxito. "Gracias a las miles de peticiones de su público durante estos meses tan complicados para todos, la cantante ofrecerá un emotivo y sorprendente recital que se llevará a cabo desde la Arena Ciudad de México".

Para adquirir tus boletos ingresa a la plataforma de "eticketLIVE".