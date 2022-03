La cantautora Lean Beat demuestra ser toda una "Guerrera", con su R&B, reggaetón y su beat latino

Tras el éxito de "Electricidad" (su primer sencillo) estrenado a principios del 2020, llegó la producción de "Guerrera", con el reconocido productor holandés llamado Givano Hooper. Leen les dice a sus fans que su misión en la vida es llevar buena energía, buena música, buena vibra, porque la conexión será única y extraordinaria y hace un llamado para que se unan a Leen Beat "The conexion".

"Guerrera" es un tema que, aunque su fin es hacer bailar y disfrutar a la gente, su letra busca empoderar a la mujer donde en varias partes de la canción se da a entender que, aunque el hombre crea que es quien domina en la relación, la mujer es consciente de ello, no es que se haga lo que la pareja quiera, sino lo que ambos estén conscientes. Este sencillo estuvo bajo la producción de Givano Hooper.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.