La cantidad de dinero que Vicente Fernández le habría dado a Patricia Rivera para "irse" de su vida

México. La actriz Patricia Rivera, supuesta expareja del fallecido Vicente Fernández, habría recibido una fuerte cantidad de dinero por parte de él para que "se fuera" de su vida, lo revela la también actriz Merle Uribe.

Vicente Fernández, quien murió en diciembre de 2021, trabajó en varias películas del cine mexicano con Patricia Rivera, y ambos habrían tenido una relación, estando él casado, y de este tema se ha hablado pese al paso de los años.

En entrevista con De Primera Mano, Merle Uribe, famosa actriz de los años setenta y ochenta principalmente, y quien también trabajó con don Vicente, señala que el cantante habría dado a Patricia alrededor de cuatro millones de dólares.

Merle indica a Infante también que el mismo Vicente le contó que le entregó a Patricia ese dinero a cambio de no estar en contacto y jamás verse más.

Patricia Rivera y Vicente Fernández. Foto de Internet

“Sí, porque nosotros seguimos teniendo relación, incluso por teléfono. Ahora, después de la época en la que yo anduve, 80-81, yo todavía me fui de gira después de que tuve a mis hijos, me imagino que supo que me había divorciado y me habló para una gira en Estados Unidos y después todavía en el 86 hice una película con él”.

Merle Uribe confiesa en el mismo espacio televisivo que también en esa época tuvo algo más que una amistad con "El charro de Huentitán": "Bueno, pues un poquito, pero a raíz de ahí pues ya entró Paty y como le dijo que iba a tener un hijo pues ya, ahí si…, o sea, seguimos hablando por teléfono, pero no de esa manera”.

Merle cuenta que Vicente le entregó ese dinero a Patricia una vez que supuestamente Rodrigo, el supuesto hijo de Patricia y de Vicente, demandó al cantante cuando cumplió 18 años de edad: "Y ahí fue cuando Vicente dijo: ‘no te vuelvas a meter con mi familia, toma estos 4 millones de dólares y se acabó'”.

Acerca de la veracidad de la prueba de ADN que Vicente Fernández le hizo a Rodrigo Fernández para comprobar que realmente era su hijo, Merle responde a Infante: “no lo sé, eso lo vi en la tele, no lo sé yo”.

La bioseria El último rey: el hijo del pueblo, segunda temporada, se transmite actuamlente por canal 2 de Televisa y en su trama se contempla la infidelidad que habría cometido Vicente Fernández a su esposa Cuquita, al relacionarse sentimentalmente con la actriz Patricia Rivera, y ambos habrían concebido también un hijo.

La bioserie El último rey: el hijo del pueblo, basada en el libro El último rey, escrito por Olga Wornat, es producida por Juan Osorio para Televisa y en ella participan Pablo Montero, Angélica Aragón, Ileana Fox, Emilio Osorio, entre otros actores y pasa por canal 2 Las Estrellas todas las noches.