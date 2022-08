La cara de Lolita Cortés al escuchar a Chiquis Rivera cantar en vivo se hace viral

De nueva cuenta La Academia causó revuelo total, pero no por la participación de los alumnos, sino por tener de invitada a Chiquis Rivera de 37, quien le hizo un homenaje a su madre, aunque para sus fans fue espectacular, tal parece que para Lolita Cortés de 51 no fue algo increíble.

Y es que cuando Chiquis Rivera subió al escenario de La Academia para interpretar el tema Que Me Vas a Dar Si Vuelvo, la cámara dio un enfoque a la mesa de los críticos, donde se encontraba Lolita Cortés, quien, lejos de decir algo, dijo mucho con su cara, la cual se hizo viral en Twitter, pues fue más que suficiente para demostrar lo que pensaba de la grupera.

Aunque a los fans de Chiquis Rivera si les gustó la manera de cantar de la guapa mujer, otros de inmediato le preguntaron si notó la cara que hizo la fuerte crítica del reality show, pero lejos de entrar en una polémica, ella de inmediato dijo que no se dio cuenta, pues estaba enfocada en el tributo de su madre la Diva de la Banda.

"No bebé la verdad no me fije, pero espero que fue una cara buena sonriendo, pero no, la verdad estaba muy enfocada", dijo Chiquis Rivera quien ha sido muy atacada por los haters al considerar que no es una buena cantante y que su popularidad se debe más a las polémicas que a su manera de cantar.

"Hay no qué pena, habiendo tanta gente con talento de verdad invitan a chiquis", "Tal vez Chiquis no tiene la mejor voz, pero Lola tampoco es la artista más grande que existe!!", "Yo no sabía que la Chiquis no cantaba, tampoco escuchaba a Jenny, pero la señora con sus limitaciones tenía más voz, que vergüenza evidenciarse así", escriben las redes sociales.

Cabe mencionar que Chiquis Rivera desde hace tiempo sigue con el legado de su madre, pues tras la muerte de la famosa ella decidió lanzarse como solista logrando muchos reconocimientos en tan poco tiempo, además de enfocarse cien por ciento a seguir creando música para la gente que la apoya.