La carita de ángel de Vanessa Huppenkothen sin maquillaje

Vanessa Huppenkothen de 36 años de edad es considerada una de las mujeres más bellas de la pantalla chica desde hace tiempo pues es única en todos los aspectos, pero si hablamos de su casa se lleva a más de una chica del espectáculo mexicano, pues no necesita ni una gota de maquillaje para verse hermosa y una foto lo demostró.

Tal parece que Vanessa Huppenkothen se tomó una selfie recién despierta y lejos de que sus fans criticaran el rostro de la conductora de deportes le comentaron cosas buenas e incluso que parecía un ángel, pues nadie sabía del perfecto cutis de la rubia quien además tiene un cuerpazo divino, ya que se cuida demasiado para verse bien frente a la cámara.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Hola buenos días te ves como si estuvieras enfermita, espero equivocarme excelente día @vanehupp abrazos", "Así es como me gustas Chiquita. Natural. Besos a tus labios... Teo", "Hola belleza como has estado, yo creo que muy bien sabes me cautiva tu hermosura y sensualidad", "Hola belleza como has estado, yo creo que muy bien sabes me cautiva tu hermosura y sensualidad", le escribieron a la guapa mujer originaria de la Ciudad de México.

Ahora si hablamos del cuerpazo que se carga Vanessa Huppenkothen nos quedamos helados, pues su figura fitness impacta a quien sea, ya que la cintura que se carga y abdomen plano emociona a sus seguidores, quienes le dicen que pase la receta de como le hace para mantenerse en forma, pues es raro verla con algunos kilos de más.

Pero lejos de dar tips mágicos Vanessa Huppenkothen les ha dicho a sus fans que ella entrena demasiado y lo hace por medio de varios ejercicios, en especial los de cardio, pues a la conductora le encanta verse tonificada, pues le gusta como se ve en las fotos, por lo que da todo en cada uno de sus entrenamientos, además come muy saludable.

Leer más: Estos son los outfits de Vanessa Huppenkothen que la hacen lucir espectacular cada que sale al aire

Aunque hubo un tiempo en que los haters atacaron demasiado a la guapa rubia, pues le hicieron saber que se miraba enferma debido al aspecto de su físico, pero ella lejos de ponerse a pelear con sus detractores, se les fue con todo subiendo videos donde aparece entrenando, aunque después explicó los motivos por lo que casi siempre está haciendo ejercicio.

Leer más: Vanessa Huppenkothen disfruta de la playa en imagen en redes sociales

Resulta que en 2016 Vanessa Huppenkothen estuvo al borde de la muerte por una tiroidea ella decidió cambiar su estilo de vida por completo, es por eso que ahora su gran aliado es el deporte, por lo que las criticas sobre si sube o baja de peso no le importa para nada a la guapa animadora quien es una mujer muy fuerte.

Ahora Vanessa Huppenkothen no solo se preocupa por ella, sino por sus fans a quienes les dice que deben de cuidarse para que no padezcan la misma enfermedad que ella sigue enfrentando, además trata de dar mensajes de ánimo con los cuales sus seguidores se sienten agradecido, pues para ellos Vanessa Huppenkothen es un verdadero ángel que los cuida.

Vanessa Huppenkothen se mostró al natural sin pena alguna/Instagram

Cheat day! 1 día a la semana como lo que más me gusta.... pedí una pasta con mucho parmesano por @didifoodmx, escribe Vanessa Huppenkothen en uno de sus mensajes en I Instagram, pues no le gusta restringirse nada en su día trampa la cual puede ser cualquier comida pues sabe muy bien que el cuerpo necesita placer.