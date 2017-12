La carrera de Pedrito Sola como DJ va en ascenso

Ha nacido un nuevo fenómeno de la música electrónica... ¡y es mexicano!: Pedrito Sola.

Y es que al lado del comunicador, dj’s internacionales como Martin Garrix, Tiësto, David Guetta o Steve Aoki no son absolutamente nada.

Para prueba, que el DJ Sola haya sido elegido por la plataforma Bud Light Warehouse para cerrar este año con un dj set único, creado especialmente para esa noche.

"El rey de la consola", como también se le conoce a este crack de los beats, podrá ser visto este jueves a las 19:00 horas por las redes sociales de Bud Light Warehouse.

Pedrito Sola deleitará a sus seguidores con grandes hits como "Wapa" y "Mayonesa", así como su singular baile, en una fiesta electrónica que se antoja histórica.

Hay que recordar que el también conductor de televisión debutó el pasado mes de noviembre como DJ profesional, en un evento exclusivo en la Ciudad de México.

Es así que la noche de este jueves, a las 19:00 horas, todos a ver este acontecimiento desde cualquier dispositivo electrónico (vía streaming). ¡Preparen sus mejores pasos de baile.

Así debuto el DJ

Pedro Sola, conductor del programa "Ventaneando" cumplió uno de sus sueños: convertirse en DJ (Disk Jokey), pues ayer viernes debutó en Dance Floor de la Colonia Roma.

Con el tema de "Mayonesa", del grupo Chocolate Latino, Pedrito le puso su sello personal a la mezcla, en la que integró temas de Madonna y Maribel Guardia.

Entre luces de colores y su imagen bailando en las pantallas, Sola, de 77 años, provocó los aplausos y gritos de los asistentes, quienes no dejaron de bailar y respondieron a la invitación que previamente hizo Pedro en redes sociales, invitando a la gente a no perderse a: "El DJ pedrito, el mejor del mundo. El DJ sola, el rey de la consola".

El día que anunció el nuevo proyecto

Quien no deja de cautivar y sorprender a las nuevas audiencias es el conductor del programa Ventaneando Pedro Sola, quien dio a conocer que, después de tanto insistirle, por fin la hará de DJ (Disk Jokey) y comenzará a mezclar música, todo el próximo 3 de noviembre en un lugar de la colonia Roma a partir de las 23:00 horas.

El comunicador de 65 años se adentrará en la música electrónica y ha invitado a los jóvenes a escucharlo mezclar y estar detrás de las tornamesas. Sólo le falta vender mole los domingos.

Las ocurrencias de Pedrito Sola

Los conductores de Ventaneando realizaron un Facebook life, en esta transmisión en vivo, una reportera se hizo presente en el estudio del programa conducido por Pati Chapoy, Atala Sarmiento, Daniel Bisogno, Jimena Pérez y Pedro Sola, y los cuestiona:

Noveleando con Lupita y @pedrosola #LasMalcriadas pic.twitter.com/pLpo9HAkMM

— Ventaneando Oficial (@Ventaneando13) 19 de octubre de 2017

"¿Podrían decirme cuáles han sido algunos de las vergüenzas o momentos chuscos que han pasado en pleno programa?"

Que les parecen estos modelitos, bonitos o no? Bueno, todos son de @liverpoolmexico pic.twitter.com/3pxfwMp5hI — Pedro Sola (@pedrosola) 28 de noviembre de 2017

Bisogno es uno de los primeros en confesar que sobre esa pregunta, él tiene mucho qué contar, ya que él ha pasado muchos situaciones así, y más que llenarlo de pena, le dan risa.

"He pasado todo tipo de vergüenzas, y ridículos. ¡Uno vive del ridículo! He enseñado mis nalgas al aire, Pedrito me ha inyectado en vivo...".

Con información El Universal