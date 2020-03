La chef Betty Vázquez de MasterChef más delgada para su regreso

Quién se está preparando para verse espectacular para su regreso en MasterChef México es la chef Betty Vázquez, jueza del reality que cada vez impacta al público por lucir atrevidos cambios de look o por perder peso pues le gusta verse guapa ante las cámaras.

Prueba de ello son las fotos que comparte en Instagram donde se le ve mucho más delgada y aunque no a muchos detalles sobre una posible dieta o ejercicio sus fans se lo han hecho saber en más de una ocasión, por lo que es felicitada.

"Como siempre, muy guapa", "Hola, chef Bety ya pronto la veremos en Master chef, se le extraña, saludos un grande abrazo", "Se ve muy hermosa chef Betty", le escribieron a la famosa juez quien lleva saliendo varias temporadas en el reality.

Por si fuera poco Anette Michel conductora de la emisión también está contenta por la nueva temporada la cual podría tener doble emisión, pues eso dijo hace unos meses para el programa Ventaneando.

"Al parecer sí, no una sino, dos entonces me da mucho gusto cuando empezamos el proyecto hacíamos dos por año y me encanta no, esta etapa de hacer Master chef de niños, y luego Master chef con adultos", dijo la guapa presentadora.

Te puede interesar

Así se veía Alicia Villarreal en sus inicios en la música

Hija de Babo posa muy contenta en una cama llena de marihuana

Valentín Elizalde tendrá dos series ante disputas entre su familia