¡La chica del bikini azul! Celia Lora publica infartante fotografía desde la playa

La modelo mexicana Celia Lora pasó unos días de relax en la Riviera Maya en compañía de su amiga Patricia Meza. Estando en este paradisíaco destino turístico de México, la hija del cantante Alex Lora (líder de la banda de rock El Tri), no la pensó dos veces para usar alguno de sus trajes de baño y lucir el cuerpazo que tiene.

En una reciente publicación en su feed de Instagram, red social donde tiene 10 millones de seguidores, compartió una fotografía luciendo su belleza y sus dos grandes atributos al usar un traje de baño color azul.

Como era de esperarse Celia Lora recibió muchos comentarios halagadores de parte de sus fans. "Hermosa", "lindura de mujer", "que ricas pecas", "fabulosa", "eres una Diosa, me arrodillo y te besos los pies", "Celia eres sexy, linda, bonita y hermosa, pero tienes un defecto, que no me contestas bombón", "demasiado atractiva" y muchos más.

Cabe mencionar que la playmate mexicana y quien ha participado en el reality show de MTV "Acapulco Shore", conquistó a sus miles de seguidores con esa dulce y a la vez seductora mirada que tiene.

A principios de este mes de mayo, Celia Lora fue eliminada del programa "El Inframundo: supera tus miedos", una producción de Televisa que se transmite por Canal 5.