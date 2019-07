La chica del clima hondureña que compite con Yanet García

Daniela Servellón es "La chica del clima hondureña" y compite con Yanet García, "La chica del clima mexicana". Daniela la está armando a través de sus redes sociales, y en Instagram es la locura con cada una de sus publicaciones.



Daniela Servellón es presentadora de Televisión Azteca Honduras y está cautivando la red social de Instagram tras publicar videos e imágenes en los que luce su escultural cuerpo. La naturaleza ha sido privilegiada con ella y le ha dado un cuerpo súper espectacular.

En bril del presente año 2019 circuló un video en redes en el que aparece bailando el tema de J Balvin ft Anita ‘Con Altura’ y ella hacía atrevidos movimientos. Dicho video lo pudo ver J Balvin, quien le regaló un "me gusta" a la famosa presentadora.

A Daniela, al igual que a Yanet García, le encanta hacer ejercicio y diariamente va al gimnasio. Desde ahí en ocasiones hace transmisiones en vivo, se toma imágenes y las comparte con sus más de 290 mil seguidores en Instagram.

Daniela se ha vuelto muy popular en Honduras gracias a su participación en el programa "Cheque Pue", que se transmite a través de Televisión Azteca Honduras.

Las publicaciones de Daniela Servelón, quien tiene 22 años de edad, alcanzan de inmediato miles de "me gusta". A su corta edad ha logrado una brillante carrera en los medios de comunicación en Honduras.

En entrevista para el portal de noticias La Prensa, la talentosa joven, quien estudia Mercadotecnia y Comunicación, comentó que es fanática de la ropa, y en especial de los bikinis y el mar.

Me encanta el mar y los colores, cuando estoy en la playa me gusta usar trajes de baño que sean bikinis definitivamente, me encanta el bikini y me gusta que sean coloridos y estampados. Fosforescentes y que no sobresalgan mucho”.