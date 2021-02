México.- "Te pareces al amor de mi vida", fue uno de los comentarios que le hicieron a Danna Paola en una reciente fotografía que dejó a todos flechados, pues reveló su figura de infarto en un traje de baño de dos piezas a la moda, demostrando que, sin dudarlo, es una de las cantantes mexicanas más hermosas.

La ahora reconocida como la Princesa del Pop Latino hizo que sus seguidores se quedaran con el ojo cuadrado ante tremenda fotografía luciendo una figura de diosa, por la que recibió miles de halagos y una que otra propuesta sin temor alguno.

Fue en su perfil de Instagram en donde la intérprete colocó la fotografía luciendo espectacular, aunque ha sido sólo un recuerdo que quiere volver a vivir. Danna Paola modeló un traje de baño de dos piezas estilo tie-dye y unos lentes oscuros, atuendo con el que ha reforzado el amor de sus fans.

Más de dos millones de me gustas recibió en la publicación, así como bastantes piropos ante la tremenda figura que se carga a los 25 años de edad, pues ha sido gracias a las rutinas de ejercicio y dietas saludables que ha trasformado su cuerpo de una manera sorprendente.

La cinturita en traje de baño de Danna Paola está causando revolución en Instagram

Aunque la cantante ha sido una mujer de un cuerpo sin igual, ahora sí que lo ha trabajado, ya que se ha enfocado en tornear su figura y lo ha logrado. En distintas ocasiones se le ha visto a Danna mostrar cómo se ejercita, cómo se alimenta y la manera en la que se pone en forma.

Pese a la pandemia y el confinamiento, la estrella de telenovelas infantiles mexicanas no desistió y continuó ejercitándose para conseguir su objetivo, y sí que lo logró, por lo que no deja pasar la oportunidad de mostrárselo a sus millones de fans e inspirarlos a crear un cambio en su persona.

En otras recientes publicaciones, la cantante de temas como 'Calla tú', 'Sodio', y 'Subtítulos', ha mostrado un abdomen de acero, esto durante los ensayos de su próxima gira virtual "Welcome to my breakup party" el 14 de febrero para promocionar su nuevo disco "K.O." (Knock out).

Mira el abdomen de acero que presume Danna Paola en los ensayos de "Welcome to my breakup party"

Sin lugar a dudas, el concierto virtual de la estrella mexicana será toda una fiesta con gran producción, temas del momento e imperdibles momentos, pues es algo para lo que se ha preparado al máximo y el esfuerzo se nota entre los cortos videos que ha revelado durante los ensayos.

Danna Paola Rivera Munguía, nacida en la Ciudad de México, continúa con la promoción de su nuevo disco, "K.O.", cuya filtración se dio un día antes de su lanzamiento, pero no afectó en lo más mínimo su recepción y posición en listas oficiales de música, donde se colocó entre los primeros lugares debido al gran impacto que tuvo.