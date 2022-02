La clara indirecta de Cristy Nodal, mamá del cantante Christian Nodal, a su ahora ex nuera Belinda

En las stories de su cuenta en Instagram, la señora Silvia Cristina Nodal Jiménez, mejor conocida como Cristy Nodal, mamá de Christian Nodal, escribió un mensaje que muchos de sus seguidores, han interpretado como una indirecta para su ahora ex nuera Belinda, con quien su hijo mayor mantuvo una relación amorosa por más de un año y en mayo pasado, le había dado el anillo de compromiso.

Recordemos que el pasado fin de semana, Christian Nodal de 23 años de edad y originario de Caborca, estado de Sonora, México, confirmó su separación de Belinda. "Hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y a nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro".

Unos días después, la actriz española Belinda (naturalizada mexicana), rompió el silencio y dio sus primeras declaraciones con respecto a su ruptura amorosa.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, agradeció a sus "Belifans" por todo el amor y apoyo incondicional "que siempre me han demostrado". Manifestó estar pasado por días difíciles. "Ustedes más que nadie saben que soy una persona introvertida y es porque siempre trato de cuidar mi corazón, pero inevitablemente me duele y mucho".

Asimismo, la cantante de pop latino, mencionó cerrar el ciclo que vivió con Christian Nodal, "aprendiendo que 'el día que una mujer pueda no amar con su debilidad, sino con su fuerza, no escapar de sí misma, sino encontrarse, no humillarse, sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida'". (Cita de la filósofa francesa Simone de Beauvoir).

El comunicado de Belinda tras su separación de Christian Nodal.

Ante estas declaraciones de su ex nuera, la señora Cristy Nodal compartió un mensaje en Instagram. Junto a la noticia de que su hijo había firmado un importante contrato con Sony Music México, escribió un salmo de la biblia que dice:

No permitiría que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá, de todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino desde ahora y para siempre.

Esto ha sido interpretado como una indirecta de la mamá de Christian Nodal a Belinda. Cabe mencionar que Cristy, también borró todas las fotos y videos que tenía en sus redes sociales junto a su ex nuera.