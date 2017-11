La clara indirecta de Gabriel Soto a Marjorie y Julián Gil

Los rumores eran ciertos: Gabriel Soto y Geraldine Bazán se separan.

A través de un comunicado de prensa y mediante su cuenta de Instagram, el galán de las telenovelas confirmó la noticia.

En el escrito, Gabriel Soto aseguró que desde agosto decidió separarse de la madre de sus hijas, debido a diferencias irreconciliables.

Cabe destacar que Gabriel dejó claro que no hubo infidelidad:

“A pesar de que intentamos salir adelante, desde hace un tiempo a la fecha, nuestra relación empezó a atravesar muchos problemas y a fracturarse. En los últimos meses, esa fractura se agudizó, llevándome en agosto de este año a tomar la decisión de separarme definitivamente”.

Además Gabriel lanzó una indirecta a Julián Gil y Marjorie de Sousa, pues resaltó que el involucrarlo en su divorcio le trajo graves consecuencias.

“Esta decisión es completamente ajena a terceras personas, pero sí es preciso aclarar las graves consecuencias que ocasionaron que me hayan involucrado en una historia que categóricamente he ratificado en todas las ocasiones donde tuve la oportunidad y vuelvo a decirlo: NO TENGO ABSOLUTAMENTE NADA QUÉ VER”.

Por último pidió respeto:

“Absolutamente todas las decisiones en la vida de una pareja son entre dos personas. Es por esto que por favor les pido y les agradezco de antemano a toda la gente y a la prensa, su profunda comprensión y respeto ante esto”.

Hasta el momento, la actriz Geraldine Bazán, no ha comentado nada al respecto, luego de que su aun esposo confirmará el proceso de divorcio por el cual atraviesan.

Sin embargo, parece que Gabriel Soto y Geraldine Bazán terminaron en buenos términos, sobre todo, por el bienestar de sus pequeñas hijas.

Así lo demostró la propia actriz en una publicación que hiciera su aun esposo, en su cuenta de Instagram.

Hace un par de días, el galán de telenovelas compartió dos fotos junto a sus hijas, tras visitarlo en las locaciones de la telenovela que protagoniza recientemente.

Fue en la foto donde la hija mayor de la pareja, Elisa, acomoda la corbata de su apuesto padre.

“Mi nena grande arreglándome bien para salir al escenario”.

En los comentarios de dicho post, destaca uno. Se trata de unas palabras que Geraldine Bazán le dedica a Gabriel Soto.

“Siempre va a ser nuestra bebé grande”.

Este sería el primer mensaje que Geraldine manda a Gabriel Soto, en medio de su proceso de divorcio.