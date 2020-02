La cocaína afectó mis riñones: reveló Julio Preciado

Guadalajara.- El cantante Julio Preciado, se encuentra en recuperación luego de someterse a un trasplante de riñón donado por su propia hija, al menos que se llevó a cabo en un hospital de la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

En una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante en Guadalajara, donde el cantante reside temporalmente, habló de sus problemas de salud y reveló que su adicción a la cocía fue la culpable de su enfermedad, además de la vida llena de excesos a la que estaba acostumbrado.

“Todos los excesos tienen un precio… todo tiene su precio, el chupe, el perico, todo, todo, la verdad, te descalcifica totalmente el cuerpo; y lo primero que te afecta con los ácidos es el riñón… los ácidos de la cocaína te afectan los riñones” dijo el cantante.

A pesar de que es un tema difícil de tratar, quiso ser sincero, al igual que con los médicos, quienes le reconocieron que el cantante nunca cedió a las drogas, por lo que Preciado le explicó a Gustavo Adolfo, que su contacto con la droga no fue en exceso; solo la usó para “alivianarse”.

“Los médicos fueron conscientes conmigo cuando les dije la verdad, me dijeron ‘pero para qué lo ocupas’; (y les dije) ‘no sé, la verdad’, ‘porque tenemos 10 días contigo en el protocolo del trasplante y no has consumido y no te vemos con la ansiedad que produce la falta de la droga, entonces por qué la usas’” comentó el cantante.

El cantante de banda Julio Preciado, quien fue sometido a un trasplante de riñón la mañana del pasado 14 de enero, el cual fue donado por su propia hija, la cirugía fue todo un éxito y se encuentra recuperándose en Guadalajara.

Familiares y el mismo cantante han agradecido las muestras de apoyo del público, asegurando que Julio ha demostrado con la fortaleza que tuvo para enfrentar esta delicada operación, que "es un gigante".