La comunidad trans muestra su indignación por ver a Harry Styles con vestido en Vogue

Estados Unidos.- Para el próximo mes de diciembre Harry Styles es el protagonista de la revista Vogue USA, siendo así el primer hombre en solitario en posar para dicho proyecto y pese a los numerosos halagos que recibió, el cantante también ha sido duramente criticado por la comunidad trans, pues se han cuestionado las decisiones de Vogue.

Alok Vaid-Menon, un reconocido artista de performance, mostró su descontento con el tema y comentó: "¿Estoy feliz de ver a Harry ser aplaudido por desobedecer abiertamente las normas de moda de género? Sí. ¿Las mujeres trans de color reciben elogios por hacer lo mismo todos los días? No".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El artista lo que hizo fue tomar algunas fotografías del cantante británico, quien en el pasado formaba parte de una de las boybands más famosas del mundo, One Direction, y mostrar así sus sentimientos sobre la situación, tachando al sistema de racista y transmisógino.

"¿Creo que esto es una señal de progreso en la evolución de la sociedad alejándose del género binario? Sí. ¿Creo que los hombres blancos deberían ser considerados el rostro de la moda neutral en cuanto al género? No", señaló. Podemos reconocer este momento sin precedentes y al mismo tiempo recordar que solo podría suceder debido a la resistencia de las mujeres trans de color", recordó, añadiendo que "las mujeres trans de color fueron pioneras y continúan enfrentándose a las reacciones negativas. Nuestra estética llega al mainstream, pero no a nuestros cuerpos. Todavía nos rechazan por ser 'demasiado excesivas' o 'demasiado queer' porque no somos lo suficientemente aceptables para los blancos y la heteronormatividad. ¿Es culpa de Harry? No. Es culpa de los sistemas de transmisoginia y racismo", declaró.

Pero eso no lo ha sido todo algunos otros usuarios de Internet acudieron a la publicación para hablar sobre la situación y sentenciaron: "¿Qué tal si apoyamos a las mujeres trans y la gente no binaria de la misma manera que apoyamos a Harry Styles?".

Otros usuarios han lamentado: "Es gracioso ver cómo todos se vuelven locos con Harry Styles usando un vestido. ¿Dónde está esa energía cuando se trata de apoyar y proteger a las personas trans? Lo olvidé, hombres blancos cis, eso obviamente importa más".

"Sí, Harry Styles está muy lindo con vestido, pero no olvidemos que las personas trans y no binarias negras han estado haciendo eso mismo durante décadas", recordó otro miembro de la Internet en la sección de comentarios de la publicación.

Recordemos que el cantante y actor británico Harry Styles hace historia al convertirse en el primer hombre en posar en solitario para la revista Vogue USA, esto con faldas y vestidos que demostraron una vez más que la ropa no tiene género.

Y el cantante nacido en Holmes, Chapel, Cheshire, logró robarse la atención de todos al posar para la portada de Vogue Usa en distintos atuendos, pero sin duda los que más han llamado la atención fuero un vestido con crinolina y un vestido azul con el que aparece en la portada y una chaqueta negra firmada por Gucci.

Es importante mencionar que, desde el lanzamiento de Vogue, en 1892, han sido nueve hombres que han posado en la portada, pero acompañados de otras mujeres famosas, por lo que Harry ha hecho historia al ser el primero en hacerlo en solitario. En el número de la revista, cuya conducción está a cargo de Hamish Bowles, el cantante habla sobre el camino que ha seguido para convertirse en la celebridad reconocida a nivel mundial que es hoy.

Y es que en los últimos años el cantante se ha convertido en uno de los íconos de la moda y la música más importantes y relevantes en el mundo, todo gracias a Harry Lambert, su estilista personal, con quien trabaja desde hace siete años y es, en parte, el gran responsable de que Styles se haya convertido en uno de los favoritos dentro de la industria de la moda.