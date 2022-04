La condición que Sebastián y sus hermanos ponen para poder hablar con su papá Alfredo Adame

México. Sebastián Adame, hijo de Alfredo Adame, niega haber tenido un acercamiento con él y también que se haya reconciliado, como se ha dicho en varios medios de comunicación.

En el programa de televisión De Primera Mano, Sebastián Adame comenta que es mentira que se haya reconciliado con su señor padre, pero claro que le gustaría y está en la mejor disposición, pero con una condición.

Y esa condición la ponen Sebastián y sus hermanos y dicen que si a Alfredo Adame le parece, entonces pueden hablar como toda familia que tiene problemas para solucionarlos sanamente.

"De mensajes yo no he recibido nada, yo sinceramente con todo el gusto del mundo, yo lo he dicho muchas veces, estoy dispuesto a una reconciliación con mi papá”, menciona el joven.

Lo que si desea Sebastián es que cuando vaya a suceder el encuentro con su papá Alfredo Adame sea de manera privada, sin medios de por medio, porque es algo familiar que se debe hablar entre ellos, y si Adame está de acuerdo, sabe entonces que cuenta con él y sus dos hermanos.

Y es que en días pasados Alfredo comentó a varios medios en CDMX que se había comunicado ya con sus tres hijos para platicar y reconciliarse, pero es Sebastián quien lo niega tajantemente.

Pero los otros dos hermanos de Sebastián también están abiertos al diálogo con su famoso papá, dicen, pese a que este meses atrás dijo públicamente que no tenía hijos y que "los había desheredado ya".

Mary Paz Banquells con sus tres hijos Sebastián, Diego y Alejandro Adame Banquells. Foto de Instagram

“Obviamente pasaron muchas cosas y esas cosas se tienen que hablar. Creo que también hablo por mis hermanos a final de cuentas si le nace del corazón y es algo que realmente quiere, él sabe dónde vivimos”, dice Sebastián al programa de espectáculos.

Sebastián, Diego y Alejandro Adame Banquells son los tres hijos que tuvieron en matrimonio Mary Paz Banquells y Alfredo Adame, divorciados ambos, y quienes viven con su mamá, pero entre ellos y el actor polémico han tenido una serie de situaciones familiares que se han hecho públicas en parte porque Alfredo lo ha propiciado.

Magaly Chávez, la actual pareja de Alfredo, ha dicho públicamente que desea acercarse a Mary Paz y a sus tres hijos para conseguir que limen asperezas con el actor y ya no tengan más problemas.