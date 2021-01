La conductora de MasterChef Anette Michel, habla de su "infidelidad" a Israel Jaitovich

Anette Michel es uno de los rostros más conocidos de TV Azteca, donde ha protagonizado varios proyectos. Su belleza, carisma y talento artístico han conquistado no solo al público, sino también los corazones de varios caballeros. Hace varios años la conductora del programa "MasterChef México", tuvo una relación amorosa con el actor y productor de televisión Israel Jaitovich.

Mucho se ha dicho que la actriz Anette Michel nacida en la ciudad de Guadalajara, Jalisco el 30 de junio de 1971, le fue infiel a Israel Jaitovich con el actor cubano Jorge Luis Pila. En una reciente entrevista con la periodista de espectáculos Mara Patricia Castañeda (ex esposa del cantante Vicente Fernández Jr., primogénito de Don Vicente Fernández), habló sobre aquel noviazgo que tuvo con Jaitovich.

Cuando la actriz se mudó de su natal Guadalajara a la Ciudad de México, vivió con Israel Jaitovich. Contó que él fue un hombre quien el enseñó muchas cosas: "me ayudó a entender el movimiento de la ciudad, es un hombre que me enseñó a negociar, fue como un papá para mí, era un hombre muy maduro para su edad porque sólo me lleva 4 años de diferencia".

Anette Michel confesó que su relación amorosa se fue desgastando poco a poco por los conflictos de personalidad que tenía el actor, señalando que le costaba mucho trabajo demostrar sus sentimientos.

Éramos muy jóvenes como para decir que fuéramos a una terapia, nos fuimos alejando, su mundo y el mío eran muy diferentes, un día dije que no era necesario continuar, a diferencia de lo que él cuenta, yo no le puse el cuerno.

Anette Michel y Jorge Luis Pila protagonizaron en 1997 la telenovela "Al norte del corazón", uno de los primeros melodrama que produjo TV Azteca. La historia de amor que tuvieron en la telenovela pasó a la vida real. Supuestamente la actriz le fue infiel a su entonces novio Israel Jaitovich con Jorge.

En su charla con Mara Patricia Castañeda para su show en YouTube "En casa de Mara", dejó muy en claro no haber sido infiel, resaltando que llegó un punto en su relación con Israel, donde ya no había amor. "Sé que a él le queda clarísimo, ya no había nada en la relación, ya no había amor, confianza, complicidad, me fui a vivir con una amiga y me lleve mis cosas y continúe mi vida".

Cabe mencionar que Jorge Luis Pila y Anette Michel estuvieron casados por solo unos meses. "Empecé mi primera telenovela con TV Azteca con Jorge Luis y el sentimiento surgió, esa atracción y ese sentimiento yo decía que estaba enamorada, yo tomé la decisión de irme (de la casa donde vivía con Jaitovich), pero no salí un día con él antes de dejar mi casa con Israel".

Actualmente la conductora de televisión de 49 años de edad, está casada con Gregorio Jiménez Castillo, director de Louis Vuitton en México, Panamá y Aruba desde agosto de 2018, con quien procreó a su hijo Nicolás Jiménez Michel.

"¡Si me engañó! Qué poca", aseguró anteriormente Israel Jaitovich en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, para el programa "El minuto que cambió mi destino" que se transmite por Imagen Televisión. "Para mí es de las mejores mujeres que he conocido en toda mi vida, es una mujer muy buena onda. Entiendo el momento, entiendo la debilidad, entiendo que éramos muy jóvenes, entiendo que nuestra relación era inmadura y habían muchas cosas que no estaba bien, eso no le quita lo buena mujer que es".