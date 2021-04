La conductora del matutino "Hoy" Galilea Montijo reacciona a su supuesta enemistad con Anette Cuburu

Galilea Montijo habló en un reciente encuentro con varios medios de comunicación, sobre los rumores de una supuesta enemistad con la también conductora de televisión Anette Cuburu, quien hace unos años formó parte del elenco de presentadores del matutino "Hoy" de Televisa y actualmente, hace gala de carisma y belleza en el programa "Venga la alegría" de TV Azteca.

La esposa del político mexicano Fernando Reina Iglesias, negó que la salida de Anette Cuburu tanto del show matutino "Hoy" como de Televisa, hayan provocado un distanciamiento entre ellas: "para nada, por eso nos reímos, de las cosas que se escuchan, siempre nos reímos", expresó la también actriz de telenovelas.

Galilea Montijo resaltó en su charla con la prensa de espectáculos, lo mucho que adora a Anette Cuburu, "siempre hicimos una gran amistad".

Adoro a sus hijos, ella adora a los míos y yo la quiero mucho a la 'Cuburita' y siempre lo sabe, aunque no nos podamos ver por cuestiones de trabajo, siempre está ella en mis momentos importantes.

La conductora de televisión originaria de Guadalajara, Jalisco contó que la última vez que ambas se reunieron, fue en la primera comunión de su hijo Mateo, "nos reímos de todas las cosas que se dicen", insistió.

Estas declaraciones de Galilea Montijo surgen luego de que Anette Cuburu tuviera una entrevista con Mara Patricia Castañeda, donde reveló que dos mujeres del programa "Hoy" no la querían en este show de televisión.

Anette Cuburu reveló además que estas ex compañeras de "Hoy", inventaron su romance con Raúl Araiza para perjudicarla, había dos personas que no querían que yo estuviera en 'Hoy', porque las opacaba, porque les hacía sombra". Mara Patricia Castañeda (ex esposa de Vicente Fernández Jr., primogénito del cantante Don Vicente Fernández), le preguntó si una de estas personas había sido Andrea Legarreta, como mucho se ha dicho; Anette simplemente se abstuvo de dar los nombres.

