La confesión de Katy Perry hacia Zooey Deschanel: "solía hacerme pasar por ti"

La cantante Katy Perry, quien recientemente estrenó el video musical para su sencillo más reciente, ‘Not the end of the world’, hizo una sorprendente confesión a Zooey Deschanel, quien aparece en el video como su doble.

Desde el inicio de su carrera, Katy Perry ha sido comparada con la actriz Zooey Deschanel por el increíble parecido físico que hay entre ambas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Con unos grandes ojos verdes, rasgos faciales muy similares, y una bella cabellera oscura (aunque ahora Katy Perry utiliza el rubio), los fanáticos aseguraban que ambas lucen como dos gotas de agua.

Lejos de molestarse con la comparación, Katy Perry y Zooey Deschanel lo consideran como un halago, pues reconocen el buen atrativo físico de la otra, e incluso lo han tomado con humor, como es el caso con ‘Not the end of the world’.

Recientemente, ambas participaron en un en vivo transmitido por Instagram, en el que conversaron, entre muchas cosas, del parecido entre ambas, del video musical y del ser madres.

Pero lo que se llevó la atención de los seguidores de ambas fue la sorprendente confesión que Katy Perry hizo hacia la actriz, aunque para ella no fue tan impactante como la cantante creía.

“Solía hacerme pasar por ti para entrar a los clubes”, confesó algo apenada Katy Perry a la protagonista de su video musical, quien la escuchaba atentamente con una sonrisa.

La intérprete de ‘California gurls’ explicó que, en su llegada a la ciudad de Los Ángeles, ella era todavía desconocida en la industria musical, mientras que la actriz de ‘(500) días con ella’ ya contaba con una gran popularidad.

Katy Perry y Zooey Deschanel realizaron un vivo en Instagram juntas

Para esto, Katy Perry hizo énfasis en que solía gustar mucho de asistir a clubes nocturnos y a fiestas, pero que en ese entonces no contaba con mucho dinero ni con los contactos para acceder a estas.

Así fue, que Katy Perry lanzó la confesión a Zooey Deschanel: para poder entrar a los clubes, en ocasiones se vio en la necesidad de hacerse pasar con ella, algo que los cadeneros y los asistentes se creían con mucha facilidad.

“Cuando recién llegué a Los Ángeles solía ir mucho a los clubes, y quería entrar a ellos pero no tenía dinero ni tenía influencia, no tenía nada, así que a veces me hacía pasar por ti para entrar a los clubes”, dijo la cantante a Zoey Deschanel, quien reaccionó con una carcajada.

Sin embargo, por increíble que parezca, la confesión no sorprendió mucho a Zoey Deschanel, pues reveló que ella ya estaba enterada de ello.

“Las personas me decían, ‘te vi afuera, hice contacto visual contigo’, y todos me decían acerca de esta chica llamada Katy, de quien decían que se parecía mucho a mí”, dijo la actriz. “Cuando te conocí sentí mucho alivio porque eres muy bonita”.

Katy Perry añadió además que al estar en los clubes solía ponerse en alto estado de ebriedad, por lo que pidió disculpas a Zooey Deschanel por haberla representado de mala manera. “Es un gran cumplido”, insistió la actriz a la cantante.