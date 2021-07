México.- Son bastantes los secretos y datos poco conocidos sobre Frida Kahlo y su relación con Diego Rivera, sin embargo, uno de los más controversiales es la petición que la pintora le hizo a su fiel amiga María Félix sobre su pareja.

Es bien conocido que por su inteligencia, belleza, talento y sensualidad, María enamoró a una gran cantidad de hombres a lo largo de su vida, tal fue el caso de Diego, que en más de una ocasión se le declaró, pero ella siempre lo rechazó.

En una ocasión reveló la Doña que: "A Diego lo quise mucho como amigo, pero no como pintor. Se me echaba encima como la miseria sobre los pobres".

Muchos saben que entre este trío; Frida Kahlo, María Félix y Diego Rivera, había una gran relación de amistad, tanto que la actriz se quedaba por días junto a la pareja en su famosa casa ubicada en Coyoacán, donde vivió de todo, hasta una propuesta incómoda de su amiga.

Según cuenta el portal María Félix Vlogs, Rivera se enamoró de Félix, pero no sólo le declaró sus sentimientos, sino que lo invitó a vivir con él y hasta le dijo que haría todo si ella lo aceptaba, sin embargo, no lo hizo, pues confiesa que no le parecía "agraciado".

La controversial petición de Frida Kahlo a María Félix sobre Diego Rivera. Foto: Twitter

En un principio, la Doña creía que se trataba de bromas de Diego, hasta que un día le propuso matrimonio y entendió que todo iba en serio. Entonces, ante la situación, Frida la escribió una carta a su fiel amiga en donde le pidió un favor que ha sorprendido a todos.

Frida Kahlo le pidió a María Félix a través de la carta que se casara con Diego Rivera, una hoja adornada con palomas y motivos mexicanos, muy al estilo de la artista, pero como era de esperarse, la Diva del Cine Mexicano se negó y prefirió que siguieran como amigos, pues fue la única manera en la que siempre los quiso.