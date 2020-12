La controversial vida de A.B. Quintanilla tras la muerte de su hermana Selena Quintanilla

Abraham Isaac Quintanilla III, mejor conocido como A.B. Quintanilla, hermano de la Reina del Tex- Mex, Selena Quintanilla, y quien se encuentra detrás de los más grandes éxitos musicales de la texana, es, al contrario que su hermana, bastante polémico. A pesar de que cuando su hermana aún vivía mantuvo un perfil bajo, A.B. Quintanilla ha destacado más en los últimos años por una serie de conflictos con la ley y por su adicción al alcohol.

Pasados casi 4 años de la muerte de su hermana menor, el mayor de los tres hermanos Quintanilla decidió, junto a Cruz Martínez, formar su propio grupo musical, idea de la que nació Kumbia Kings. Las canciones de los Kumbia Kings combinaban la cumbia, la música tejana, el pop latino y el R & B. El grupo logró vender más de 20 millones 400 álbumes en Estados Unidos y México. A consecuencia de un conflicto con Martínez, Quintanilla decide abandonar el grupo, por lo que este termina desintegrándose.

En aquella ocasión el ex integrante de "Selena y Los Dinos" declaró que había decidido dejar a los Kumbia Kings por un fraude que Martínez le había cometido, ya que el tiempo que este administró al grupo él había perdido cerca de un millón de dólares. No obstante, algunos de los miembros del grupo desmintieron lo dicho por A.B., argumentando que el hermano de Selena tenía más un problema de "dejar las cosas pendientes con cantantes y agrupaciones", mencionó un ex vocalista del grupo en el 2006, insinuando que les había quedado debiendo dinero.

Poco tiempo después el hermano mayor de Selena decide formar un nuevo grupo llamado Kumbia All Starz, en el que se integraron ex- Kumbia Kings y nuevos participantes. Además de fungir como productor, A.B. Quintanilla también es el encargado de escribir y tocar el bajo. Tras casi dos años de su creación A.B tiene problemas con el cantante Pee Wee (Irvin Salinas Martínez) y con otros dos miembros del grupo, por lo que decide sacarlos del proyecto, aunque casi 7 años después estos vuelven a ser readmitidos como parte de los Kumbia All Starz.

A pesar del enorme talento musical que el más grande de los hermanos Quintanilla posee, lo cierto es que, a diferencia de su hermana Selena, los vicios, su mala conducta y sus problemas con las autoridades judiciales han empañado los grandes dotes que tiene. Además de sus controversiales "colecciones" de matrimonios, ya que, hasta la fecha, se ha casado 5 veces, siendo su esposa más reciente la argentina Ángela Orellano, quien se autodenomina Anjelah Quintanilla.

En cuanto a sus problemas con la ley, estos se deben, principalmente a que el creador de los Kumbia Kings no quiso pagar la manutención de sus hijos. En el 2017, desde la oficina del alguacil del condado de Nueces, Texas se dio la orden de arresto contra Abraham Isaac Quintanilla III por la deuda que tenía en la manutención de uno de sus hijos, motivo por el que apareció en la lista de los 10 más buscados en Nueces. Cabe destacar que en el 2005, su segunda esposa, Heather Grein lo demandó por la pensión alimenticia de los dos hijos que tuvo de él. A.B Quintanilla tiene 8 hijos en total.

Por su parte, en cuanto a sus problemas de alcoholismo, el mayor de los Quintanilla reconoció tener serios problemas con la bebida, sin embargo, ha sido una adición que no ha tratado y clara prueba de ello fue que hace 4 años, festejando su cumpleaños número 52, el productor se rompió 3 dientes debido a lo pasado que andaba de copas, puesto que en un video que subió a su página de Facebook confesó que se había tomado, nada menos que, 20 "shots" de tequila.

Por otro lado, a pesar que desde hace muchos años, A.B. Quintanilla ha luchado contra problemas de salud mentales, a penas en el 2015 reveló al programa "Suelta la Sopa "que desde hace tiempo sufre bipolaridad, trastorno obsesivo-compulsivo y trastorno por déficit de atención, problemas de los que se dio cuenta debido a la insistencia de su madre a que visitara a un especialista en la materia.

Por sí fuera poco, el mayor de los Quintanilla había confesado poco antes, a ese mismo programa, que en algún momento de su vida, debido a una fuerte caída, tuvo que someterse a varias cirugías, ya que en esos momentos no tenía movilidad en las piernas, de ahí que en ocasiones se le viera en los eventos con aparatos, puesto que estaba "aprendiendo a caminar de nuevo". Asimismo, anteriormente tuvo que pasar por el quirófano por problemas en uno de sus hombros, lugar en el que le incrustaron 4 tornillos.

Por último, la cereza del pastel que corona la vida de A.B. Quintanilla tiene que ver con una de las acciones más repudiadas por todos los fans. De acuerdo a Latin Gossip, en un video se puede ver al hermano de Selena Quintanilla golpeando la pierna de un fan que quería subirse al escenario, hechos que él mismo confirmaría en una entrevista a "El Gordo y La Flaca" en la que argumentó que lo había hecho porque el individuo se encontraba trasgrediendo la intimidad del cantante Pee Wee.