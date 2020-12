La costosa bufanda Hermès que Kylie Jenner lució desde su avión privado

En 2019 la revista estadounidense Forbes, nombró a Kylie Jenner la multimillonaria más joven que se ha hecho a sí misma, alcanzando una fortuna de 10 cifras a una edad más joven que incluso Mark Zuckerberg, creador de Facebook. El tener muchos miles de millones de dólares en sus cuentas bancarias, le permite a la empresaria y socialité integrante del Clan Kardashian-Jenner, darse todos los lujos que quiera.

El ser una de las multimillonarias más jóvenes del mundo, le permite a la hermana menor de Kim Kardashian, usar prenda y/o accesorios valuados en miles de dólares. ¿Por qué usar una bufanda tejida por tu mamá o una comprada en oferta, cuando puedes usar de colección? Claro, esto se aplica en celebridades de la talla de Kylie Jenner.

La ex pareja sentimental del rapero Travis Scott, con quien procreó a su primogénita Stormi, compartió recientemente en su feed de Instagram una fotografía a bordo de su avión privado, sin mencionar el lugar al que viajaría. En dicha imagen podemos ver que la hija de la momager Kris Jenner, lucía una bufanda café de la marca francesa Hermès. Se trata de un exclusivo diseño oversize, de más de 25 metros.

De acuerdo con el portal web de la casa de modas francesa antes mencionada, esta prenda que usó la empresaria creadora de "Kylie Cosmetics", tiene un precio aproximado de 56 mil 097 pesos mexicanos. (Kylie Jenner conmemora cinco años de su línea de maquillaje con las mejores fotos).

Pero este no fue el único accesorio costoso que la sociliaté mostró en su publicación en Instagram; llevaba consigo un bolso color chocolate también de la marca Hermès, con detalles de paladio así como su reconocida cerradura y diseño, con un precio de 400 mil pesos. Cabe mencionar que Kylie Jenner es una de las celebridades con mayor número de seguidores en Instagram; en noviembre pasado superó los 200 millones de followers.

Por cierto, el avión privado de la mamá de Stormi, está valorado en más de 144 millones de pesos mexicanos.

Con respecto a su imperio "Kylie Cosmetics", contó a Forbes hace dos años, haber invertido 250 mil dólares los cuales ganó en su etapa como modelo en el 2015. Dicha cantidad de dinero la usó para pagarle a una empresa externa, la fabricación de los primeros 15 mil kits labiales, cuyo éxito rotundo desembocó en su compañía de cosméticos.

En 2019 vendió el 51 por ciento de la empresa al gigante de la belleza Coty Inc. por 600 millones de dólares, por lo que la compañía tiene un valor de unos mil 200 millones de dólares. "El dinero de la venta y su restante 49 por ciento de la empresa, hacen que Kylie Jenner sea una de solo 2.095 personas en el mundo con una fortuna de más de diez dígitos", señaló Forbes en abril pasado, al nombrarla por segundo año consecutivo la multimillonaria más joven artífice de su propio éxito.

Por otra parte, será el 2021 cuando Kylie Jenner y sus hermanas Kourtney, Kim, Khloé Kardashian y Kendall Jenner, lleven a cabo la temporada final de su reality show "Keeping Up With The Kardashians".