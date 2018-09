La decisión que Fabio Melanitto tomó respecto a su hija

Fabio Melanitto, actor, modelo y cantante, quien fue asesinado hace unos días, cuando adquirió su seguro de vida decidió no incluir en él a su hija Antonella, a quien concibió al lado de la actriz Ivonne Montero.

Recientemente, Ivonne Montero aseguró que no litigará el patrimonio que perteneció a su ex Fabio Melanitto, ni siquiera por Antonella, su hija. Ahora se ha dado a conocer que el ex integrante de Uff! sí tenía un seguro vida.

De acuerdo con el portal de SDP Noticis, Ivonne Montero, la hija de ambos no está contemplada en dicho seguro, además de que Fabio heredó solo a sus parientes.



Montero también desmintió que tuviera intenciones de conservar las cenizas de su ex, "El cuerpo de Fabio viajó a Italia, ya está con su familia", precisó.