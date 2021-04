La depresión que Esmeralda Pimentel sufrió por su nuevo look: "me rechazaban por el pelo corto"

Aunque en redes sociales se llevó el aplauso por despedirse de su larga melena y llevar ahora el cabello corto, el look de Esmeralda Pimentel le costó el rechazo por parte de distintas producciones, por lo que por un tiempo no conseguía ningún trabajo.

La actriz Esmeralda Pimentel confesó que este rechazo y la falta de empleo le generó una fuerte depresión, al sentir cómo las oportunidades para futuros papeles se le escapaban de las manos solamente por el largo de cabello.

Sin embargo, más fortalecida, Esmeralda Pimentel dijo estar contenta con los nuevos proyectos que tiene en Vancouver, Canadá.

Al haberse cortado el cabello, un sinfín de comentarios y opiniones encontradas giraron alrededor de Esmeralda Pimentel, quien sufrió de críticas, así como contó con defensores.

Pero todo se puso peor para su carrera al no ser admitida en ningún proyecto debido a que los productores y ejecutivos no les gustaba el nuevo look de la actriz, que había llevado para una puesta en escena.

La misma confesó a través de Instagram que el largo de su cabello y el rechazo que le generó le provocó un fuerte episodio de depresión del que le costó mucho salir.

“Hace un tiempo estaba pasando por una depresión muy fuerte porque, vamos, todos los castings que hacía para México y para Latinoamérica, literal, todos me rechazaban por tener el pelo corto”, dijo.

Sin embargo, ahora mucho más feliz con el estado en que se encuentra su carrera, Esmeralda Pimentel goza de tener proyectos en Canadá, de los que dijo que no puede esperar para platicar lo que está haciendo.

Ante ello, la actriz dejó a sus seguidores un bello mensaje de superación, pidiendo que nunca se dejen vencer ante adversidades como lo que le pasó a ella.

“Lo único que les quiero decir es: nunca dejen de creer en ustedes, no permitan jamás que nadie les tumbe sus sueños, y en los momentos más difíciles, sigan luchando y sigan luchando, sigan creyendo en ustedes, y les juro que la vida se los va a recompensar de la mejor manera”.

Tal como señaló la actriz, luego de dejar su último trabajo en el teatro, el rechazo a su corte de cabello la dejó sin trabajo en latinoamérica, por lo que emprendió vuelo hacia Vancouver, Canadá en busca de abrir más sus horizontes.

Hasta el momento, Esmeralda Pimentel no ha revelado lo que está trabajando en el país norteamericano, aunque ha señalado lo feliz que está de poder volver a trabajar aún con el cabello corto que en México le causó dificultades.

