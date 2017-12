La desagradable declaración de Galilea Montijo en vivo

Ciudad de México. - Galilea Montijo es una de las presentadoras más queridas de la televisión mexicana, la hemos visto en diferentes proyectos como "Pequeños gigantes" y Bailando por un sueño", la también actriz ha trabajo mucho y no ha parado hasta la fecha ahora Galilea estuvo a punto de sufrir un incidente en vivo.

Una publicación compartida por GalileaMontijo (@galileamontijo) el 28 de Nov de 2017 a la(s) 10:32 PST

Y es que un matutino es un trabajo demandante, tanto, que a sus conductores poco tiempo les da de alimentarse como debiera, pues Galilea soltó, a mitad de uno de los juegos de la emisión de ayer del programa Hoy, que posiblemente se vomitaría de hambre, porque ya no aguantaba, y que nada más les comentaba por si pasaba, algo que provocó una cara de sorpresa en sus compañeros pero inmediatamente el juego de preguntas y respuestas continuó.

Total, a la conductora ya le ha sucedido de todo en vivo: desde las caídas hasta las metidas de pata en las menciones publicitarias.

#Repost @programahoy #YoSigoAquí no me rindo... por amor, por destino ♥️ Ya llegó #LaEstrellaDeHoy @soylupitadalessio / Te amamos Lupita Una publicación compartida por GalileaMontijo (@galileamontijo) el 6 de Dic de 2017 a la(s) 10:36 PST

Lo que si nos tiene preocupados es acerca de la supuesta salida de Galilea y Andrea del famoso matutino ya que se especula que para este 2018 ya no las veremos más en el programa más emblemático de Televisa.

Hoy mis pantalones fueron éxito rotundo!! Gracias @bcbgmaxazria #ViernesAgusto ❤️ #Fotógrafa @maca_online Una publicación compartida por andrealegarreta (@andrealegarreta) el 17 de Nov de 2017 a la(s) 11:14 PST

De acuerdo con el "Diario Basta" las conductoras serían las próximas afectadas quienes han permanecido por muchos años en "Hoy" y han gozado de privilegios, se quedarán sin exclusividad.

Los cambios serán a partir del primero de enero de 2018, lo que convertirá a Montijo y Legarreta como famosas libres las cuales podrán laborar en distintas empresas.

Así las reacciones de @soylupitadalessio al ver #FábricaDeSueños Una publicación compartida por HOY (@programahoy) el 6 de Dic de 2017 a la(s) 9:17 PST



Quitarles la exclusividad a estas dos estrellas reducirá costos, ya que ganan casi dos millones de pesos (106 mil dólares) mensuales entre las dos.

Según, Galilea ya está buscando otras opciones de trabajo, se sabe que está en pláticas con productoras de Miami para empezar una nueva carrera en Estados Unidos y cumplir uno de sus sueños el cual es conducir en ese país.

Con compañía como la de ellos, no importa que sea lunes Una publicación compartida por HOY (@programahoy) el 27 de Nov de 2017 a la(s) 9:39 PST

Recordemos que varios actores han tenido que irse a otra televisoras por el recorte de personal tal es el caso de Dulce María, Fernando Colunga y Lupita Jones quien ahora forma parte de las filas de Tv Azteca.

Cabe mencionar que el cambio más grande que sufrió la empresa fue la salida de Emilio Azcárraga.

ENOJO DE ANDREA LEGARRETA

Pero hace unas semanas acaparó los titulares por la reacción que tuvo ante una reportera del programa de espectáculos 'Ventaneando', ya que la periodista cuestionó a la esposa de Erik Rubín, de regreso de un viaje a Mérida con sus hijas, sobre el asalto.

Esta belleza de aretes son de @figaccesorios chequen su cuenta! Es una diseñadora mexicana llena de talento, calidad y originalidad!! #OrgulloMexicano Una publicación compartida por andrealegarreta (@andrealegarreta) el 7 de Dic de 2017 a la(s) 12:41 PST

El material rápidamente se convirtió en noticia, ya que Andrea reaccionó de una manera molesta porque sus hijas (que la acompañaban en ese momento) no estaban enteradas de la situación: "Mis hijas no saben nada de eso. Ellas no saben nada ¿quieres informales tú?, manifestó molesta.

Ante la polémica que generó la reacción de la también actriz, explicó que antes de grabar la entrevista ella había pedido a la reportera que no tocara el tema del asalto porque sus hijas no conocían detalles de la situación, pues no quería que se asustaran:

"El otro día me hicieron una entrevista en el aeropuerto de Mérida, llegó una chica muy sonriente, todo el tiempo sonriente, entonces cuando me bajo de la camioneta le digo, 'porfa no me vayas a preguntar de lo del asalto a mi casa, porque mis niñas no saben los detalles".



Con información El Universal

