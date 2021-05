La desgarradora canción que Ricky Vela de Los Dinos compuso a Suzette, hermana de Selena Quintanilla

En las dos temporadas de "Selena, la serie" que puede disfrutarse en Netflix, se ha mostrado cómo surgieron varios de los grandes éxitos que Selena Quintanilla interpretó con su banda Los Dinos. Tal fue el caso de "Como la flor", "La Carcacha", "Bidi bidi bom bom" y otras más. Muchas de las canciones que forman parte del legado musical de la "Reina del Tex-Mex", fueron compuestas por Ricky Vela, quien fuera tecladista de la agrupación antes mencionada.

De acuerdo con el capítulo seis de la segunda temporada de "Selena, la serie", el compositor y tecladista estadounidense Ricky Vela, estaba profundamente enamorado de Suzette Quintanilla, hermana de la cantante Selena.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El ex integrante de Selena y Los Dinos habría compuesto la canción "No me queda más", inspirado en el amor que no pudo ser con Suzette, quien fuera baterista de la agrupación texana.

Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma que un día te quedaras, tú conmigo, y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón, mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigo.

Leer más: Involucran al actor William Levy en la tragedia de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México

Cuando Ricky Vela compuso "No me queda más", Suzette Quintanilla tenía unos meses de haberse casado con Bill Arriaga. "No me queda más, que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas, no me queda más, que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad".

En el capítulo seis de la segunda temporada de "Selena, la serie", la "Reina del Tex-Mex" está en el estudio de grabación cantando "No me queda más". Antes de empezar la grabación A.B. Quintanilla le dijo que la había escrito Ricky.

Conforme Selena Quintanilla interpreta la canción que compuso, Ricky Vela comienza a ponerse cada vez más triste, cuando de pronto, llega al estudio Suzette y lo felicita por la canción, poniendo su mano sobre su hombre, como un gesto de admiración y compañerismo. Ante esto Ricky no pudo evitar derramar unas lágrimas, lo que llamó la atención de Selena.

Leer más: ¿Por qué piden que la Segob multe a Ángela Aguilar, tras interpretar el Himno Nacional Mexicano?

"No me quedas más" es una de las canciones que forma parte del álbum "Amor prohibido", el último álbum en español que Selena Quintanilla grabó. Fue lanzado en marzo de 1994, un año antes de su asesinato.

Actualmente Suzette Quintanilla y Bill Arriaga tiene casi 27 años de matrimonio; se desconoce cual es la situación sentimental de Ricky Vela.