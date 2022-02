La desgarradora imagen de la familia del actor Octavio Ocaña en el lugar donde trágicamente murió

La familia de Octavio Ocaña no permitirá que su muerte quede impune, por lo cual, se encuentran en una lucha en busca de justicia.

Al parecer, al no obedecer un alto que le marcaron unos policías municipales, se originó una persecución por varias calles de la zona y terminó a orillas del kilómetro 5 de la autopista Chamapa-Lechería, a la altura del municipio de Atizapán de Zaragoza. La fiscalía sostiene que durante la huida, el actor sacó un arma de fuego de la guantera y al chocar, se disparó accidentalmente .

Desde el 29 de octubre de 2021 la vida no es la misma para los señores Octavio Pérez y Ana Lucía Ocaña. Han tenido que aprender a vivir con el profundo dolor ante la muerte de su hijo Octavio Ocaña , joven actor de televisión que tuvo un trágico final. Muchos lo recuerdan por su personaje de "Benito Rivers" en la exitosa serie "Vecinos" . Lo mismo ha sido para sus hermanas gemelas Bertha y Ana Leticia.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

