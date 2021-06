La difícil vida de la hija de Demi Moore y Bruce Willis al enfrentar dismorfia corporal

México. La vida de Tallulah Belle Willis, hija menor de Demi Moore y Bruce Willies, ambos divorciados, no ha sido fácil, puesto que desde que tiene uso de razón ha lidiado para superar la dismorfia corporal que padece.

Tallulah, quien tiene 27 años de edad, compartió en días recientes en un video en Instagram cómo ha sido su lucha interna para superar la dismorfia corporal que siempre ha estado presente en su vida.

Me castigué por no parecerme a mi madre, después de que me dijeran que era idéntica a mi padre desde que nací”, escribió acerca de sus famosos padres, ambos estrellas del cine en Hollywood.